На Украине объявили отключения света до 16 часов

Отключения света в украинских населенных пунктах в условиях энергетического кризиса могут продолжаться до 16 часов, в Киеве свет уже отключают на 10 часов, сообщил гендиректор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признанна экстремистской в России и запрещена).

«Максимальные интервалы 7 часов без света или 3,5 часа со светом в настоящее время не имеют значения. График предполагаемых отключений не имеет значения. При ограничениях 5 «очередей» из 6 отключений могут длиться более 16 часов. Это нынешняя реальность», — написал он.

Он добавил, что Киев находится в режиме аварийных отключений: примерно 3 часа со светом и 10 — без. Однако, по словам Коваленко, ситуация по округам разнится.

В Днепре и области действует график отключений, но он отличается от ранее объявленного, сообщил он. Общая ситуация в энергосистеме изменилась: если раньше более 4-х очередей отключений означали аварийный режим, то сейчас страна перешла на стабильный график с 4,5–5 очередями, отметил гендиректор YASNO.

«Будет ли лучше? Пока трудно сказать. Нам точно нужно пережить эти жесткие заморозки — потребление должно снижаться по мере потепления», — написал он.

Ранее, 16 января, первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Одной из самых тяжелых он назвал ситуацию в Киеве. Мэр Виталий Кличко призвал киевлян покинуть столицу из-за энергетического кризиса.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.