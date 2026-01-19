Краснов предложил реформу системы обжалования судебных решений

Система обжалования судебных решений должна быть пересмотрена в сторону повышения ее доступности гражданам, считает глава Верховного суда. Соответствующие проекты внесут в Думу в ближайшее время

Председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов предложил изменить порядок обжалования решений суда гражданами для повышения доступности этой процедуры, подготовительные проекты в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госудму. Об этом он заявил в интервью «Коммерсантъ».

Краснов привел в пример ситуацию с пересмотром решений мировых судей. По его словам, «все вступившие в законную силу акты мировых судей в настоящее время могут пересматриваться только в девяти кассационных судах».

Краснов отметил, что это создает препятствия для доступа к правосудию, поскольку граждане из-за логистических и финансовых трудностей часто не могут приехать в удаленные кассационные суды. Так, решения мировых судей Красноярского края необходимо обжаловать в Кемерово, который находится за тысячи километров. При этом региональные суды фактически лишены полномочий контролировать законность таких решений, подчеркнул председатель ВС.

«Считаю, что необходимо установить порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей президиумами судов субъектов», — заключил Краснов. По его словам, это повысит доступность правосудия, сократит сроки и издержки, а также снизит нагрузку на кассационные суды.

Порядок обжалования судебных решений в России включает три инстанции: апелляцию (на решения, не вступившие в силу, в течение 1 месяца через суд первой инстанции), кассацию (на вступившие в силу решения, через суд кассации в течение 3 месяцев, с возможностью восстановления сроков), и надзор (в Верховный суд). Жалоба подается в письменной форме через суд, вынесший решение, с указанием доводов, оснований и приложением документов (госпошлина, доказательства направления копий другим участникам).