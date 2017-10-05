ICO проведут по закону

В России решили легализовать привлечение денег с помощью блокчейна

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна в конце октября отправит в Госдуму законопроект, легализующий в России привлечение денег с помощью ICO. Инициатива хорошая, но прежде нужно легализовать криптовалюту, говорят эксперты

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

С миру по нитке

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), созданная по инициативе Германа Клименко — советника президента России Владимира Путина по интернету, начала собирать от своих членов и сторонних экспертов предложения, которые должны лечь в основу законопроекта, легализующего ICO (Initial Coin Offering — привлечение финансирования в проект через продажу новой криптовалюты или токенов, цифровых жетонов, которые впоследствии можно тратить на покупку услуг или продуктов компании). Об этом РБК рассказал президент ассоциации Юрий Припачкин.

По его словам, в проекте будут описаны возможные правовые и организационные механизмы финансирования реального сектора российской экономики, то есть организаций, не связанных напрямую с технологией блокчейн и рынком новых финансовых технологий. «Скорее всего, это будет своя модель, так как другие страны при регулировании ICO опираются на предыдущий опыт: такие инструменты привлечения финансирования, как IPO (первичное размещение акций на бирже. — РБК), краудинвестинг и т.д.», — отметил Припачкин.

РАКИБ рассчитывает завершить подготовку законопроекта в течение двух недель, после чего документ будет представлен рабочей группе при комитете Госдумы по финансовому рынку. Глава этого комитета и председатель банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков ранее заявлял, что Госдума может к концу осенней сессии принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют в России.

Впрочем, исполнительный директор РАКИБ Арсений Щельцин говорит, что в том проекте, который готовит ассоциация, слово «криптовалюта» может и вовсе не упоминаться. «Криптовалюта — это отдельная тема, которая требует большего времени на осмысление», — пояснил он.

ICO позволяет привлекать значительные криптоинвестиции в экономику уже сейчас: в 2017 году блокчейн-проекты по всему миру привлекли в ходе ICO около $1,5 млрд. «Блокчейн — довольно узкое направление в масштабах мировой экономики. Не относящиеся к этой технологии проекты при проведении ICO могли бы претендовать на большие вложения», — считает Щельцин. При этом отсутствие описания ICO в российском законодательстве создает правовые риски для его участников — при обращении в суд последние будут руководствоваться нормами, лишь косвенно относящимися к ICO.

Анатолий Аксаков заявил РБК, что рабочая группа будет рассматривать все поступающие к ней инициативы. В то же время он отметил, что пока ни одного предложения о том, каким должно быть законодательство по криптовалютам и ICO, в ассоциацию не поступило. «В основном все только заявляют, что планируют разработать такое законодательство», — сказал он.

Виртуальное регулирование

В мире нет единого подхода к регулированию ICO. В США в конце июля ICO и продажа токенов были приравнены к IPO. В ряде стран ICO были запрещены. В частности, власти Китая запретили ICO в начале сентября, в конце того же месяца аналогичное решение приняли власти Южной Кореи.

В России о необходимости регулирования ICO и криптовалют, а также применения технологии блокчейн в целом заявляли неоднократно. В частности, руководитель вневедомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко говорила, что группа будет готовить проект закона об ICO сразу после внесения в Госдуму проекта закона о криптовалютах. В конце сентября Госдума объявила конкурс на проведение исследования выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и инструмента ICO как альтернативного канала привлечения инвестиций. ​Результаты исследования должны лечь в основу законопроекта, говорилось в конкурсной документации.

Глава ВЭБа Сергей Горьков в конце августа заявлял о необходимости определить позицию по ICO в России. ​«ICO — это явление. С моей точки зрения, это возможность привлечения в экономику дополнительных денег. Надо оценить риски, которые в связи с этим формируются, но это одна из возможностей», — говорил он. В свою очередь, Анатолий Аксаков указывал на необходимость определить правила проведения ICO, площадки, которые могут осуществлять эту процедуру, и требования к тем, кто может приобретать эти инструменты. «С одной стороны, ICO — это источник, опять же, для мошенничества, для многих действий, создающих проблемы нашим гражданам. С другой стороны, это источник возможных инвестиций, в том числе зарубежных инвестиций в нашу экономику», — рассуждал он.

При этом несколько российских компаний уже провели ICO. В частности, в конце сентября холдинг RMC (Russian Mining Center), одним из учредителей которого является ИТ-компания Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, завершил ICO, собрав сумму, эквивалентную $43,2 млн. В начале ноября должно завершиться ICO кооператива LavkaLavka. Цель компании — привлечь $15 млн.

Дмитрий Мариничев согласен, что для ICO необходимо написать правила игры. «Этим механизмом уже начали пользоваться злоумышленники, заявляющие проекты, за которыми ничего нет, только слова, — отметил он. — Но я против того, чтобы запрещать или разрешать ICO, нужно ввести принципы отношений». При этом Мариничев сомневается в перспективности подхода, при котором законодательство будет написано на основе предложений многих людей. «Здесь важна экспертиза и компетенция, а она есть у немногих», — отметил интернет-омбудсмен. Кроме того, он уверен, что, прежде чем браться за ICO, нужно придать юридический статус в законодательстве таким сущностям, как блокчейн и криптовалюта.