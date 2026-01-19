«Я всегда хотел делать женщин красивыми»: творчество Валентино Гаравани

После учебы в Милане и Париже и стажировки у французских модельеров Валентино вернулся в Рим, где в 1960 году открыл свое ателье и зарегистрировал бренд.

Молодого дизайнера заметила актриса Элизабет Тейлор, которая тогда снималась в Италии. Она стала одной из первых знаменитых клиенток модного дома.