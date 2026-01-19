 Перейти к основному контенту
«Я всегда хотел делать женщин красивыми»: творчество Валентино Гаравани

Биография основателя дома моды Valentino Валентино Гаравани

Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino, умер в возрасте 93 лет. Чем запомнился дизайнер, одевавший Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и других знаменитостей, — в фотогалерее РБК
Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера в Италии. Его назвали в честь актера Рудольфа Валентино. Гаравани с детства интересовался модой: он увлекался кроем вещей и помогал тете и местному дизайнеру.
Фото: Chris Weeks / Liaison / Getty Images

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера в Италии. Его назвали в честь актера Рудольфа Валентино.

Гаравани с детства интересовался модой: он увлекался кроем вещей и помогал тете и местному дизайнеру.

После учебы в Милане и Париже и стажировки у французских модельеров Валентино вернулся в Рим, где в 1960 году открыл свое ателье и зарегистрировал бренд. Молодого дизайнера заметила актриса Элизабет Тейлор, которая тогда снималась в Италии. Она стала одной из первых знаменитых клиенток модного дома.
Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

После учебы в Милане и Париже и стажировки у французских модельеров Валентино вернулся в Рим, где в 1960 году открыл свое ателье и зарегистрировал бренд.

Молодого дизайнера заметила актриса Элизабет Тейлор, которая тогда снималась в Италии. Она стала одной из первых знаменитых клиенток модного дома.

В то же время Валентино познакомился с будущим деловым партнером Джанкарло Джамметти. С 1962 по 1998 год тот будет занимать пост гендиректора модного дома. В 1962-м Валентино дебютировал во Флоренции с коллекцией Gotha. В нее вошли платья красного оттенка rosso Valentino — он стал визитной карточкой дома моды. На фото: модельер вместе с актрисой Гвинет Пэлтроу на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля, 2002 год
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В то же время Валентино познакомился с будущим деловым партнером Джанкарло Джамметти. С 1962 по 1998 год тот будет занимать пост гендиректора модного дома.

В 1962-м Валентино дебютировал во Флоренции с коллекцией Gotha. В нее вошли платья красного оттенка rosso Valentino — он стал визитной карточкой дома моды.

На фото: модельер вместе с актрисой Гвинет Пэлтроу на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля, 2002 год

Через несколько лет модельер представил «Белую коллекцию»: наряды были в бело-кремовой гамме, в противоположность психоделическим принтам тех времен. В то же время Валентино Гаравани впервые использовал в декоре одежды логотип модного дома — V. Впоследствии таким приемом начнут пользоваться и другие дизайнеры. После презентации коллекции дизайнера назвали «шейхом шика». Тогда же он создал свадебное платье Жаклин Кеннеди, в котором она вышла замуж за Аристотеля Онассиса. На фото: Валентино с актрисами Памелой Андерсон и Линдси Лохан во время презентации нового аромата в Нью-Йорке, 2005 год
Фото: Desiree Navarro / Getty Images

Через несколько лет модельер представил «Белую коллекцию»: наряды были в бело-кремовой гамме, в противоположность психоделическим принтам тех времен. В то же время Валентино Гаравани впервые использовал в декоре одежды логотип модного дома — V. Впоследствии таким приемом начнут пользоваться и другие дизайнеры.

После презентации коллекции дизайнера назвали «шейхом шика». Тогда же он создал свадебное платье Жаклин Кеннеди, в котором она вышла замуж за Аристотеля Онассиса.

На фото: Валентино с актрисами Памелой Андерсон и Линдси Лохан во время презентации нового аромата в Нью-Йорке, 2005 год

Впоследствии бутики модного дома открылись в различных городах по всему миру, в том числе в Париже, Нью-Йорке, Москве, Токио и других. На фото: актер Том Круз, актриса Кэти Холмс и Валентино Гаравани во время мероприятия в Нью-Йорке, 2006 год
Фото: Evan Agostini / Getty Images

Впоследствии бутики модного дома открылись в различных городах по всему миру, в том числе в Париже, Нью-Йорке, Москве, Токио и других. 

На фото: актер Том Круз, актриса Кэти Холмс и Валентино Гаравани во время мероприятия в Нью-Йорке, 2006 год

«Я всегда хотел сделать женщин красивыми», — однажды сказал Валентино Гаравани. Среди особенностей нарядов модного дома — облегающий силуэт, богатые ткани и кружева, вышивка и меховые детали. На фото: актриса Энн Хэтэуэй, Гаравани и топ-модель Иман на мероприятии в Нью-Йорке, 2006 год
Фото: Evan Agostini / Getty Images

«Я всегда хотел сделать женщин красивыми», — однажды сказал Валентино Гаравани. Среди особенностей нарядов модного дома — облегающий силуэт, богатые ткани и кружева, вышивка и меховые детали.

На фото: актриса Энн Хэтэуэй, Гаравани и топ-модель Иман на мероприятии в Нью-Йорке, 2006 год

В разные годы среди постоянных клиенток Валентино были принцесса Диана, княгиня Монако Грейс, первая леди США Нэнси Рейган, актрисы Софи Лорен, Николь Кидман, модели Клаудия Шиффер и Наталья Водянова и другие.
Фото: Stephen Lovekin / Getty Images

В разные годы среди постоянных клиенток Валентино были принцесса Диана, княгиня Монако Грейс, первая леди США Нэнси Рейган, актрисы Софи Лорен, Николь Кидман, модели Клаудия Шиффер и Наталья Водянова и другие.

В 1998 году Валентино продал компанию за $300 млн итальянскому конгломерату HdP. Впоследствии модный дом сменил несколько владельцев. С 2012 года компания принадлежит катарской корпорации Mayhoola for Investments.
Фото: Elisabetta Villa / Getty Images

В 1998 году Валентино продал компанию за $300 млн итальянскому конгломерату HdP. Впоследствии модный дом сменил несколько владельцев. С 2012 года компания принадлежит катарской корпорации Mayhoola for Investments.

Валентино занимал пост креативного директора дома до 23 января 2008 года. Свою карьеру он завершил тогда показом на Неделе высокой моды в Париже, на нем все модели были одеты в красный.
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Валентино занимал пост креативного директора дома до 23 января 2008 года. Свою карьеру он завершил тогда показом на Неделе высокой моды в Париже, на нем все модели были одеты в красный.

В 2006 году Валентино был удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона. Награду ему вручил тогдашний президент Франции Жак Ширак. На фото: дочь бывшего в то время креативным директором Valentino Пьерпаоло Пиччоли Бенедетта Пиччоли, модель Наоми Кэмпбелл, Гаравани и Пэлтроу во время показа на Неделе моды в Париже. 2019 год
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В 2006 году Валентино был удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона. Награду ему вручил тогдашний президент Франции Жак Ширак. 

На фото: дочь бывшего в то время креативным директором Valentino Пьерпаоло Пиччоли Бенедетта Пиччоли, модель Наоми Кэмпбелл, Гаравани и Пэлтроу во время показа на Неделе моды в Париже. 2019 год

Гаравани умер 19 января 2026 года в своем доме в Риме. Прощание с ним пройдет 21 и 22 января, а в пятницу, 23 января, его похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Гаравани умер 19 января 2026 года в своем доме в Риме. Прощание с ним пройдет 21 и 22 января, а в пятницу, 23 января, его похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

Итальянский модельер Донателла Версаче отмечала, что у Валентино был свой собственный стиль и что, когда появлялись новые модные течения, он оставался верен принципам. «Именно это и должен делать дизайнер — развиваться всеми возможными способами, но уважать созданную им ДНК», — говорила она. На фото: Гаравани и актриса Джессика Альба во время показа на Неделе моды в Париже, 2016 год
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Итальянский модельер Донателла Версаче отмечала, что у Валентино был свой собственный стиль и что, когда появлялись новые модные течения, он оставался верен принципам. «Именно это и должен делать дизайнер — развиваться всеми возможными способами, но уважать созданную им ДНК», — говорила она.

На фото: Гаравани и актриса Джессика Альба во время показа на Неделе моды в Париже, 2016 год

Модель Клаудия Шиффер о нарядах Валентино говорила следующее: «Возможность носить платья Valentino — это мечта каждой женщины или девушки. Потому что это самые гламурные, женственные и элегантные платья, которые только можно себе представить. Платье Valentino можно узнать издалека. И есть только один красный цвет, который есть только у него, и никто никогда не сможет его скопировать. Это просто удивительно — когда вы надеваете одно из его платьев, кто-то сразу скажет: «Не нужно говорить, что это, я знаю [это Valentino]». На фото: модель Наталья Водянова и Валентино на мероприятии во Франции, 2011 год
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Модель Клаудия Шиффер о нарядах Валентино говорила следующее: «Возможность носить платья Valentino — это мечта каждой женщины или девушки. Потому что это самые гламурные, женственные и элегантные платья, которые только можно себе представить. Платье Valentino можно узнать издалека. И есть только один красный цвет, который есть только у него, и никто никогда не сможет его скопировать. Это просто удивительно — когда вы надеваете одно из его платьев, кто-то сразу скажет: «Не нужно говорить, что это, я знаю [это Valentino]».

На фото: модель Наталья Водянова и Валентино на мероприятии во Франции, 2011 год

«Есть два типа дизайнеров. Одни производят фурор в течение нескольких сезонов; они очень ярко характеризуют период моды, а затем исчезают. Но есть и те, кто способен покорить вершину и оставаться на высоте, у кого хватает стойкости и креативности, чтобы идти в ногу со временем. Поймите, в чем заключается ваш вклад, кто ваш клиент, и продолжайте создавать красивую одежду. Именно этим он и занимался все это время. Валентино обладает тонким пониманием красоты и женственности. Его потрясающая последовательность на протяжении многих лет всегда удерживала его на вершине», — отмечал американский модельер Оскар де ла Рента. На фото: Софи Лорен и Валентино Гаравани на мероприятии во время Недели моды в Милане, 2019 год
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

«Есть два типа дизайнеров. Одни производят фурор в течение нескольких сезонов; они очень ярко характеризуют период моды, а затем исчезают. Но есть и те, кто способен покорить вершину и оставаться на высоте, у кого хватает стойкости и креативности, чтобы идти в ногу со временем. Поймите, в чем заключается ваш вклад, кто ваш клиент, и продолжайте создавать красивую одежду. Именно этим он и занимался все это время. Валентино обладает тонким пониманием красоты и женственности. Его потрясающая последовательность на протяжении многих лет всегда удерживала его на вершине», — отмечал американский модельер Оскар де ла Рента.

На фото: Софи Лорен и Валентино Гаравани на мероприятии во время Недели моды в Милане, 2019 год

Сам Валентино отмечал, что его целью было создавать именно красивую одежду. «Давайте забудем о моде. Иногда она развивается в другом направлении: стиль гранж, неряшливость. Мне все равно. Я не могу видеть женщин разбитыми, плохо причесанными или выглядящими странно. И макияж — глупый макияж — и платья, в которых тело выглядит нелепо. Я не такой джентльмен, я не такой творец. Я хочу, чтобы, когда девушка приходила куда-то, люди оборачивались и говорили: «Ты выглядишь потрясающе!» Это всегда то, что я делал, то, чего я действительно хотел добиться все это время».
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Сам Валентино отмечал, что его целью было создавать именно красивую одежду.

«Давайте забудем о моде. Иногда она развивается в другом направлении: стиль гранж, неряшливость. Мне все равно. Я не могу видеть женщин разбитыми, плохо причесанными или выглядящими странно. И макияж — глупый макияж — и платья, в которых тело выглядит нелепо. Я не такой джентльмен, я не такой творец. Я хочу, чтобы, когда девушка приходила куда-то, люди оборачивались и говорили: «Ты выглядишь потрясающе!» Это всегда то, что я делал, то, чего я действительно хотел добиться все это время».

