Тренер Овечкина и рекордсмен. Кто уехал из НХЛ в КХЛ из-за уголовных дел

«Шанхай Дрэгонс» подписали контракт с главным тренером Митчем Лавом, ушедшим из «Вашингтон Кэпиталз» после обвинений в насилии. «РБК Спорт» вспомнил о хоккеистах и тренерах, перешедших в КХЛ в похожих ситуациях

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Митч Лав

Китайский клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» сменил главного тренера в середине сезона: 13 января из-за проблем со здоровьем ушел Жерар Галлан. Его место занял канадец Митч Лав, который был ранее уволен из «Вашингтон Кэпиталз» с позиции помощника тренера. 41-летний Лав подписал с «Дрэгонс» соглашение, действующее до завершения сезона 2026/27.

Свой дебютный матч специалист проведет 19 января против «Спартака».

Как сообщал Washington Post, расторжение контракта Лава с клубом НХЛ стало следствием расследования, начатого летом. Расследование инициировали после того, как лига получила анонимное письмо с обвинениями в насилии, выдвинутыми против канадца.

Столичный клуб заявил о немедленном отстранении Лава от должности помощника тренера после результатов расследования НХЛ. «Организация заявляет о своей приверженности высочайшим нормам поведения и ответственности», — написала пресс-служба «Вашингтона» на странице в X.

Хоккейный журналист Артур Хайруллин сообщил, что руководство «Дрэгонс» советовалось с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным о возможном переходе Лава в их клуб. Российский форвард настоятельно рекомендовал не упускать возможность заполучить такого специалиста.

Митч Лав был одним из ключевых тренеров столичного клуба, сыгравших важную роль в сенсационном выходе «Вашингтона» в плей-офф в последние два сезона. Вопреки прогнозам, «Кэпиталз» не только попали в плей-офф, но и возглавили Восточную конференцию. После этого канадского специалиста сделали одним из кандидатов на пост главного тренера «Питтсбурга», «Бостона» и «Сиэтла» в межсезонье. Однако после начала расследования все три клуба отказались от его кандидатуры.

Майкл Маклауд и Диллон Дюбе

Майкл Маклауд (Фото: Cole Burston / Getty Images)

Летом 2025 года Верховный суд Онтарио признал пятерых канадских хоккеистов, включая нападающего «Авангарда» Майкла Маклауда и бывшего игрока минского «Динамо», невиновными по делу о групповом изнасиловании.

В июле 2024 года хоккеистам были предъявлены обвинения в связи с предполагаемым случаем сексуального насилия, произошедшим в 2018 году в ходе благотворительного гольф-турнира и мероприятия, организованного Федерацией хоккея Канады в честь победы молодежной сборной страны на чемпионате мира.

Изначально Майкл Маклауд был обвинен в сексуальном насилии и пособничестве, в то время как остальные четверо фигурантов дела были обвинены в изнасиловании. Впоследствии обвинения были сняты со всех участников.

После завершения внутреннего расследования НХЛ разрешила этим игрокам вернуться в лигу с 1 декабря, а возможность подписания контрактов с ними открылась с 15 октября.

После снятия обвинений Маклауд вернулся в «Авангард», подписав контракт до конца сезона 2027/28. Ранее он выступал в КХЛ за казахстанский «Барыс», затем перешел в омский клуб, где его карьера была временно приостановлена из-за судебных разбирательств.

Минское «Динамо», в свою очередь, не делало никаких заявлений о дальнейшей судьбе Дюбе, который ранее подписал контракт с клубом в июле 2024 года и переподписал его в декабре того же года. В настоящее время Дюбе отсутствует в составе команды на сайте клуба и КХЛ.

Рид Буше

В 2023 году нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше был приговорен к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой.

В 2011 году, когда Буше было 17 лет, он и 12-летняя девочка вместе участвовали в программе развития сборной США по хоккею и проживали в одном доме.

Изначально Буше было предъявлено обвинение в сексуальном преступлении первой степени, предусматривающем наказание от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Однако в декабре 2022 года суд, заключив соглашение о признании вины, переквалифицировал статью обвинения на более мягкую. Сам хоккеист признал свою вину в содеянном.

Потерпевшая, в свою очередь, выразила несогласие с решением суда о переквалификации статьи обвинения. «Условный срок за то, что он сделал, — это как пощечина, потому что я потеряла все эти годы жизни из-за травмы и вреда, которые он нанес мне и моей семье. Это полностью разрушило мою семью на очень долгое время», — сказала она.

Буше выступал в НХЛ с 2013 по 2019 год, проведя 133 матча за «Нью-Джерси Девилз» и «Ванкувер Кэнакс» и набрав 42 (20+22) очка. В 2020 году он перешел в омский «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2020/21.



Сейчас 32-летний Буше выступает за екатеринбургский «Автомобилист». В феврале 2024-го он установил рекорд по набранным очкам среди легионеров в КХЛ за один регулярный чемпионат. Он набрал 73 очка (42 + 31) и превзошел достижение чеха Яна Марека, который набрал 72 очка в сезоне 2008/09 в составе «Металлурга».

Митчелл Миллер

Митчелл Миллер (Фото: пресс-служба "Ак Барс")

Казанский «Ак Барс» в 2023 году заключил контракт с американским защитником Митчеллом Миллером, у которого ранее дважды сорвалась возможность стать игроком НХЛ.

Причиной несостоявшегося дебюта в НХЛ стал школьный скандал, когда он был замешан в инциденте с издевательствами над чернокожим одноклассником с особенностями развития. Сначала от Миллера отказался выбравший его на драфте «Аризона Койотис», в 2022-м аналогичное решение после запрета лиги принял «Бостон Брюинз». После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил CNN Sports, что Миллеру запрещено выступать в лиге и вряд ли когда-нибудь он будет иметь на это право.

После объявления о подписании соглашения с хоккеистом генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин выразил уверенность, что Миллер «осознал все ошибки и понес за них наказание уже несколько раз, что тоже не совсем справедливо».

«Митчелл готов быть примером для всех на льду и вне льда, помогать обществу любыми способами. Верим, что он быстро впишется в нашу систему и станет важной частью клуба в ближайших сезонах», — сказал Валиуллин.

Контракт с американским защитником заканчивается по окончании сезона 2025/26. За казанский клуб Миллер сыграл 137 матчей, включая игры плей-офф, забросил 23 шайбы и отдал 59 результативных передач.

Вячеслав Войнов

В 2015 году Вячеслав Войнов, экс-защитник «Лос-Анджелес Кингс» (НХЛ), был приговорен к 90 дням тюремного заключения в связи с обвинениями в домашнем насилии в отношении его супруги Марты Варламовой. Обвинение было предъявлено по менее тяжкой статье — «мелкое правонарушение» — в рамках сделки со следствием. Помимо тюремного срока Войнов получил трехлетний условный срок.

Также суд обязал его выплатить штраф $700, пройти курс реабилитации, рассчитанный на год, и отработать восемь часов на общественных работах.

Осенью 2014 года Войнова арестовали по подозрению в домашнем насилии после обращения его супруги в больницу с травмами в его сопровождении. На предварительном слушании сотрудник полиции заявил, что травмы Варламовой включали рваные раны над левым глазом, кровотечение и красные пятна на шее, что, по утверждению полицейского, возникло в результате удара кулаком в лицо, толчка на телевизор и ударов ногами.

В качестве доказательств обвинение представило фотографии травм лица супруги Вячеслава, а также запись ее показаний, сделанную в день предполагаемого инцидента, содержащую указания на места нанесения ударов и толчков. Согласно полицейскому отчету, во время ссоры Войнов нанес Варламовой более пяти ударов, душил ее и выкрикивал фразы, касающиеся развода, финансовых вопросов и требования покинуть место жительства.

На предъявленные обвинения Войнов ответил заявлением о своей невиновности.

Войнов перешел в КХЛ в 2015 году в СКА, где играл до сезона 2017/18. Также он выступал за такие клубы, как московское «Динамо», «Ак Барс», «Торпедо». Сейчас хоккеист играет за омский «Авангард».

Алекс Гальченюк

Нападающий «Аризона Койотис» (в 2024 году клуб официально прекратил свое существование) Алекс Гальченюк в июле 2023 года был арестован по ряду обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, сопротивление аресту и угрозы или запугивание. В полиции отметили, что хоккеистом был нанесен только материальный ущерб, без каких-либо травм сотрудникам. В итоге с россиянина было снято пять обвинений из шести, и его приговорили к 30 дням тюремного заключения.

9 июля полиция задержала двух мужчин, после того как их BMW был замечен в совершении ряда нарушений: сбит дорожный знак, наезд на бордюр и заезд на парковку, где их обнаружили лежащими рядом с автомобилем. После возобновления движения их остановил офицер дорожной полиции, обнаруживший признаки сильного алкогольного опьянения.

Согласно отчету, Гальченюк, находившийся на пассажирском сиденье, вышел из машины и начал угрожать офицеру. После этого он попытался достать что-то из-под сиденья, в результате чего был насильно выведен из автомобиля и уложен на землю.

По итогу «Аризона» выставила Гальченюка на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта. При этом форвард стал игроком команды в начале июля.

29-летний Гальченюк был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим третьим номером командой «Монреаль». Также россиянин выступал за «Колорадо Эвеланш». В КХЛ он начал играть в августе 2023 года за петербургский СКА. В сезоне 2024/25 он перешел в хабаровский «Амур», где играет до сих пор.