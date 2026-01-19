Bloomberg узнал о планах Трампа подписать устав «Совета мира» в Давосе

Трамп хочет провести церемонию подписания соглашений по «Совету мира» 22 января в Давосе, однако приглашенные в него сомневаются насчет участия, пишет Bloomberg. По его данным, Макрон откажется из-за конкуренции совета с ООН

Дональд Трамп (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп хочет устроить церемонию подписания текста устава и полномочий «Совета мира» по Газе на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января, сообщили источники Bloomberg, знакомые с вопросом. До этого источники Associated Press говорили, что официальное оглашение состава совета ожидается на форуме, но не уточняли дату.

Однако «некоторые элементы, напечатанные мелким шрифтом», заставили приглашенных в совет задуматься, стоит ли соглашаться на это, пишет Bloomberg.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует присоединяться к создаваемому совету, рассказал источник агентства, близкий к французскому лидеру. По его словам, Макрон считает, что цель организации выходит за рамки сектора Газа и вызывает серьезную обеспокоенность «особенно в отношении соблюдения принципов и институциональных рамок Организации Объединенных Наций, которые Франция считает не подлежащими обсуждению».

До этого Bloomberg сообщал, что вместе с приглашением в совет от Трампа главы государств получают хартию, в которой прописана цель организации — «содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта». Financial Times писала, что в тексте устава не упоминается Газа, но подчеркивается необходимость «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира». Это предполагает, что сфера деятельности «Совета мира» будет гораздо шире и что орган может быть «использован как соперник ООН», отметила FT.

Кроме того, чтобы стать постоянным членом совета, страны должны внести взнос в размере $1 млрд, эти средства пойдут на восстановление сектора Газа, говорится в хартии. Без уплаты взноса членство в новом органе будет временным — три года.

Пока неизвестен точный список приглашенных в «Совет мира», сообщения об этом продолжают появляться. В частности, подтвердилось, что Трамп пригласил туда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В Минске заявили, что готовы участвовать в деятельности совета. В Кремле сообщили, что «изучают все детали этого предложения». FT связала этот шаг Трампа с желанием сохранить диалог с российским лидером.

Портал Onet сообщил, что приглашение в «Совет мира» получил также президент Польши Кароль Навроцкий. Польский премьер-министр Дональд Туск, комментируя это, подчеркнул, что вступление Варшавы в международные организации требует одобрения правительства и ратификации парламентом. «Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы никому не позволим нас перехитрить», — написал Туск в Х.