Политика⁠,
0

Bloomberg назвал вопросы Европы к предложению Трампа по Совету мира

Bloomberg: в ЕС обсуждают корректировку предложенного Трампом устава Совета мира
Европейские союзники США обсуждают корректировку устава Совета мира, созданного по инициативе Дональда Трампа, и координируют ответные меры, опасаясь, что структура может стать альтернативой ООН, пишет Bloomberg
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

У стран, приглашенных в Совет мира, организованный президентом США Дональдом Трампом, возникли вопросы, куда будут направляться выплаты за долгосрочное членство в организации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские союзники работают над корректировкой условий, предложенных Трампом, и над координацией ответных мер и стремятся убедить арабские страны призвать президента США к изменениям, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

Публично с критикой в адрес состава Совета мира выступил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Bloomberg отмечает, что европейские чиновники в частных разговорах выражают куда более жесткую оценку инициативе Трампа. Некоторые рассматривают ситуацию как явную попытку республиканца создать конкурента или замену Организации Объединенных Наций, так как совет занимается гораздо большим, чем просто восстановлением Газы. Они считают, что Трамп рассматривает его как инструмент для разрешения других конфликтов и контроля над международными событиями.

Как пишет агентство, есть вероятность, что положения устава изменят после получения отзывов на первоначальный проект.

Некоторые страны, скорее всего, отклонят приглашения присоединиться к совету, другие же — как, например, премьер-министр Канады Марк Карни, — могут принять его в принципе, а затем попытаться договориться об исключении менее приемлемых элементов устава. При этом Канада и вовсе не собирается платить взнос $1 млрд, установленный Трампом.

Один из европейских чиновников поделился c Bloomberg, что считает приглашение президента России Владимира Путина «фарсом», при этом добавил, что не сомневается в том, что российский лидер примет приглашение. Этот же чиновник предупредил, что приглашение Путина подтверждает дилемму для Европы: согласиться с тем, чего хочет Трамп, или рискнуть дальнейшим расколом трансатлантического альянса.

В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Первым председателем исполнительного совета стал Трамп, который и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство — член Совета мира назначается на срок не более трех лет и будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению Трампа.

Илья Трапезников
Совет мира сектор Газа Дональд Трамп ЕС Израиль
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
