Генпрокуратура подала иски к рыбным компаниям из-за паспортов владельцев

Генпрокуратура подала два иска в Арбитражный суд Москвы к рыбодобывающим компаниями Хабаровска и Мурманска. Ведомство нашло иностранный контроль над ними, потребовав возместить ущерб в 38 и 6,8 млрд руб., сообщили источники РБК

Фото: Stas Makes Content / Shutterstock

Генеральная прокуратура подала иски к рыбопромышленным компаниям из Мурманска и Хабаровска. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал оба иска надзорного ведомства 16 января.

Оба иска связаны с законом, согласно которому, организациям, находящимся под контролем иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, запрещено добывать водные биоресурсы и вести деятельность, имеющую для России стратегическое значение, рассказали РБК два источника, знакомые с содержанием исков.

Как полученный в 2010 году ВНЖ Германии стал основанием для иска

Как следует из картотеки суда, один из исков подан против АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз «Заря», ООО «Компания Андромеда». Кроме того, в качестве ответчиков отмечены Федеральное агентство по рыболовству и пять физических лиц, связанных с предприятиями, а именно Юрий Задворный, его супруга Карина и дочь, а также бизнес-партнеры Андрей Борецкий и Владимир Каприн. Третьими лицами в иске выступают ФАС и Минсельхоз.

По данным РБК Компании, рыболовецкий колхоз «Заря» зарегистрирован в 2008 году в Мурманске. Учредителем выступает акционерное общество «Мурмасельдь 2», созданное в Заполярье в 1998 году. В числе основных видов деятельности колхоза: рыболовство морское, оптовая торговля рыбой, переработка и консервирование рыбы, а также деятельность морского грузового транспорта. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 1,33 млрд руб., прибыль — 417,2 млн руб. Компания «Андромеда» зарегистрирована в Мурманске и занимается преимущественно морским рыболовством, а также производством и реализацией рыбной продукции. Согласно данным РБК Компании, в 2023 году предприятие выручило 789,3 млн руб., прибыль составила 574,1 млн руб.

В ходе проверки, Генеральная прокуратура установила, что конечным бенефициаром мурманских компаний «Андромеда», «Рыболовецкий колхоз «Заря» и «Мурмансельдь 2», которые занимались стратегическим видом деятельности по добыче водных биологических ресурсов, является имеющий вид на жительство Германии и постоянно проживающий на территории Евросоюза бизнесмен Юрий Задворный, рассказал собеседник РБК, знакомый с содержанием иска. Также, надзорному ведомству выявило, что добытая в России продукция продавалась в страны Европейского союза через подконтрольную Задворному немецкую фирму. При этом выручка от продажи оставалась в Германии под предлогом погашения займов перед другой немецкой фирмой, также зарегистрированной на Задворного, говорит собеседник РБК.

По данным прокуратуры, осуществляли контроль над предприятиями Задворный, его супруга и дочь, соучредитель Андрей Борецкий, две немецкие компании, а также гражданин Германии Фоллертсен, имеющий право единолично представлять юрлица.

С целью обойти запреты, Задворные передали часть своих акций АО «Мурмансельдь 2» акционерному обществу, а оставшиеся 40 акций общества дочь Задворного переписала на одного из работников компании. Сумма сделки составила более 43 миллионов рублей, что значительно превышает его доход, выявила прокуратура.

Таким образом, Генпрокуратура установила, что в период с 2019 по 2025 года ответчики незаконно добывали водные биологические ресурсы на территории России, и этим причинили ущерб на 40 миллиардов рублей.

Как сообщил РБК источник, знакомый с содержанием иска, надзорное ведомство просит суд признать недействительными заключенные Федеральным агентством по рыболовству договоры с компаниями «Мурмансельдь 2», «Андромеда» и «Рыболовецким колхозом Заря» о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов. Генеральная прокуратура просит солидарно взыскать с Задворных и Андрея Борецкого в пользу государства почти 40 млрд рублей ущерба.

Как следует из иска, с которым знаком источник РБК, по информации Федеральной налоговой службы, у ответчиков отсутствует достаточные для возмещения ущерба денежные средства. В связи с этим ведомство просит суд изъять у них акции в уставных капиталах компаний, что позволит частично возместить причиненный ущерб — на 17 млрд рублей.

РБК направил запрос в АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз «Заря» и компанию «Андромеда».

Гражданство Киргизии как основание для иска

В Арбитражный суд Москвы также поступил иск Генеральной прокуратуры к компаниям «Сонико-Чумикан», Национальное предприятие «Уд-Учур» и «Сущевский». Ответчиками по нему указаны еще Федеральное агентство по рыболовству и Амурское территориальное управление Росрыболовства, а также пять физических лиц. Третьими лицами по иску стали Минсельхоз, ФАС, пять юридических компаний, зарегистрированных в Хабаровске.

ООО «Сонико-Чумикан» — рыбопромысловая компания, зарегистрированная в Хабаровском крае с 2003 года. По информации с официального сайта компании, «Сонико-Чумикан» занимается рыбным промыслом на Дальнем Востоке России в Охотском море и реке Уда, рядом с акваторией Национального природного парка Шантарские острова.

Как рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, в ходе проверки Генеральная прокуратура установила, что над рыбодобывающие компании контролирует группа лиц под руководством Андрея Айдарова, который в 2023 году получил паспорт гражданина Киргизии. Соучредители этих компаний входят с Айдаровым в одну группу, и по данным надзорного ведомства, умышленно скрыли наличие у него иностранного гражданства, чтобы обойти запрет на вылов водных биоресурсов.

По закону, после приобретения иностранного гражданства, Айдаров должен был получить согласование правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, однако такого ходатайства по информации от ФАС не поступало, сообщил РБК источник, знакомый с иском.

По расчетам ведомства, с 2023 года ответчики незаконно добывали водные биоресурсы на территории страны и причинили ущерб на сумму около 6,8 млрд руб.

Генпрокуратура просит суд признать ничтожными сделки, заключенные между Амурским территориальным управлением Росрыболовства и компаниями-ответчиками на пользование рыболовного участка для осуществления промышленного рыболовства и солидарно взыскать причененный ущерб в 6,8 млрд рублей с соответчиков.

В связи с тем, что у ответчиков отсутствуют денежные средства для полного погашения ущерба, Генеральная прокуратура просит суд взыскать в доход государства доли ответчиков в уставных капиталах компаний ООО «АВТ», ООО «Питейнофф», ООО ПКФ «Визаж», ООО «Сонико-Чумикан», ООО Национальное предприятие «УД-Учур», ООО «Сущевский», ООО «ДАК», ООО «Рыболов Амура». Таким образом, взысканное в пользу Российской Федерации имущество покроет около 525,5 млн. ущерба, а аннулирование квот на добычу биоресурсов перестанет быть необходмым, — указано в иске, сообщил РБК источник, знакомый с требованиями Генеральной прокуратуры.

РБК направил запрос в «Сонико-Чумикан», Национальное предприятие «УД-Учур», ООО «Сущевский».

В октябре 2025 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о возмещении более 37 млрд рублей ущерба с рыболовецкого колхоза «Восток-1». В ходе проверки было установлено, что над «имеющим стратегическое значение для государства «Рыболовецким колхозом «Восток-1» установила контроль группа лица, действующих в интересах резидента США и гражданина Белиза Валерия Шегнагаева.