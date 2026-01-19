«Шанинка» через суд потребовала отменить приостановку лицензии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка») обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Федеральной службе по надзору в сфере образования (Рособрнадзору), чтобы признать незаконным акт о приостановке лицензии учебного заведения. Следует из данных картотеки Арбитражного суда города Москвы.

Заседание суда запланировано на 15:10 мск 16 февраля.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Шанинки» 23 декабря 2025 года.

Арбитражный суд города Москвы ранее отказался удовлетворять иск «Шанинки» к Рособрнадзору о предписании, выданном вузу в апреле 2025 года, по которому МВШСЭН запретили принимать новых студентов. Как поясняли в Рособрнадзоре, меры были приняты из-за того, что университет в установленные сроки не выполнил первое предписание, которое ему выдали в результате проверки в ноябре 2024 года.

«Шанинку» лишали госаккредитации в 2018 году, тогда причинами были несоответствие образовательных программ госстандартам и «недостаточная квалификация преподавателей». В 2020 году ее вернули.