«Шанинка» через суд потребовала отменить приостановку лицензии
Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка») обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Федеральной службе по надзору в сфере образования (Рособрнадзору), чтобы признать незаконным акт о приостановке лицензии учебного заведения. Следует из данных картотеки Арбитражного суда города Москвы.
Заседание суда запланировано на 15:10 мск 16 февраля.
Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Шанинки» 23 декабря 2025 года.
Арбитражный суд города Москвы ранее отказался удовлетворять иск «Шанинки» к Рособрнадзору о предписании, выданном вузу в апреле 2025 года, по которому МВШСЭН запретили принимать новых студентов. Как поясняли в Рособрнадзоре, меры были приняты из-за того, что университет в установленные сроки не выполнил первое предписание, которое ему выдали в результате проверки в ноябре 2024 года.
«Шанинку» лишали госаккредитации в 2018 году, тогда причинами были несоответствие образовательных программ госстандартам и «недостаточная квалификация преподавателей». В 2020 году ее вернули.
Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») — это негосударственный университет, основанный в 1995 году социологом, историком, профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
За 30 лет работы выпускниками стали 4100 человек. Согласно проводимому НИУ ВШЭ «Мониторингу качества приема в вузы», «Шанинка» в 2024 году заняла в категории платного набора 13-е место (средний балл ЕГЭ для поступления составил 76,9), зачислены были 64 студента.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа
МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico
Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках