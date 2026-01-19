 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Шанинка» через суд потребовала отменить приостановку лицензии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка») обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Федеральной службе по надзору в сфере образования (Рособрнадзору), чтобы признать незаконным акт о приостановке лицензии учебного заведения. Следует из данных картотеки Арбитражного суда города Москвы.

Заседание суда запланировано на 15:10 мск 16 февраля.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Шанинки» 23 декабря 2025 года.

Студентам «Шанинки» предложили варианты перевода в другие вузы
Общество
Фото:Московская высшая школа социальных и экономических наук

Арбитражный суд города Москвы ранее отказался удовлетворять иск «Шанинки» к Рособрнадзору о предписании, выданном вузу в апреле 2025 года, по которому МВШСЭН запретили принимать новых студентов. Как поясняли в Рособрнадзоре, меры были приняты из-за того, что университет в установленные сроки не выполнил первое предписание, которое ему выдали в результате проверки в ноябре 2024 года.

«Шанинку» лишали госаккредитации в 2018 году, тогда причинами были несоответствие образовательных программ госстандартам и «недостаточная квалификация преподавателей». В 2020 году ее вернули.

Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») — это негосударственный университет, основанный в 1995 году социологом, историком, профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

За 30 лет работы выпускниками стали 4100 человек. Согласно проводимому НИУ ВШЭ «Мониторингу качества приема в вузы», «Шанинка» в 2024 году заняла в категории платного набора 13-е место (средний балл ЕГЭ для поступления составил 76,9), зачислены были 64 студента.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Шанинка Рособрнадзор лицензия высшее образование
Материалы по теме
Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки»
Общество
Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ и двум вузам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Глава BlackRock выступит в Давосе с предупреждением о капитализме Политика, 19 янв, 23:33
Возле Земли начался рекордный в ХХI веке радиационный шторм Общество, 19 янв, 23:27
FT рассказала о «пятом языке» на форуме в швейцарском Давосе Политика, 19 янв, 23:17
Беспрозванных на литовском ответил на заявление экс-главы МИД Литвы Политика, 19 янв, 23:06
Bloomberg узнал о планах Трампа подписать устав «Совета мира» в Давосе Политика, 19 янв, 22:59
«Шанинка» через суд потребовала отменить приостановку лицензии Общество, 19 янв, 22:45
«Я всегда хотел делать женщин красивыми»: творчество Валентино Гаравани Общество, 19 янв, 22:32 
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Bloomberg назвал вопросы Европы к предложению Трампа по Совету мира Политика, 19 янв, 22:19
«Динамо» вело 3:0 у «Северстали», но выиграло только по буллитам Спорт, 19 янв, 22:17
Генпрокуратура подала иски к рыбным компаниям из-за паспортов владельцев Политика, 19 янв, 22:08
Какими были коллекции Валентино. Видео Общество, 19 янв, 22:05
Акции «Элемента» взлетели на новости о продаже «Сберу» доли АФК «Система» Инвестиции, 19 янв, 22:03
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 19 янв, 21:52
Маск спросил Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке Бизнес, 19 янв, 21:51