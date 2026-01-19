 Перейти к основному контенту
branding image
Политика⁠,
0

FT рассказала о «пятом языке» на форуме в швейцарском Давосе

FT рассказала о давосском диалекте на Всемирном экономическом форуме
«Давосский диалект», как пишет Financial Times, — «пятый язык» Швейцарии, который используют участники форума в Давосе. Среди них фразы вроде «Духа диалога» и «Ценность Давоса в людях»
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Накануне открытия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе британская газета Financial Times описала особый «пятый язык», на котором, по ее наблюдениям, говорят завсегдатаи мероприятия.

Помимо четырех официальных языков Швейцарии, на форуме, как пишет газета с иронией, существует специфический вариант английского — «давосский диалект», насыщенный эвфемизмами и клише о глобальной повестке. Сам Давос, который участники форума обычно описывают как «сердце Европы», находится в «глуши», отмечает FT.

В 2026 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 19 по 23 января. На нем представители политической и деловой элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические проблемы и затронут тему искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

Форум проводится в Давосе с 1971 года. Город находится в Альпах на востоке Швейцарии на высоте более 1500 м и известен также как горнолыжный курорт.

Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Издание представило ироничный «разговорник Давоса», в котором переводит типичные формулировки участников на «обычный» язык. Так, фраза «Тема этого года — «Дух диалога, как пишет газета, означает «Идиоты — главные, так что нам нужно с ними поговорить», а лозунг «Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной жизни» отсылает к топ-менеджерам, которые «только что объявили о массовых увольнениях и сбежали из офиса».

FT обращает внимание расхожие заявления об «эпохе мини-латерализма», «новой эре возможностей» и «моменте Индии» и реальные интересы корпораций и политиков: от желания привлечь клиентов из быстрорастущих экономик до инвестиций в «проверенные» нефтепроекты. «Разговорник» отсылает к недавним новостям из сферы политики. Так, согласно ему, фраза о том, что президент какой-либо страны присоединится к форуму по видеосвязи означает «Он опасался похищения спецназовцами США». Речь идет о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Давос-2026. Всемирный экономический форум в цифрах и фактах
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

По оценке FT, владение «давосским» открывает двери к тысячам новых контактов в LinkedIn, приглашениям на медитативные нетворкинг-сессии и предложениям вложиться в «первые в мире приложения для знакомств на базе блокчейна, готовые к квантовым технологиям».

Однако, иронизирует газета, остается открытым вопрос, достаточно ли этого языка, чтобы убедить компанию оплатить счет за поездку в Давос по корпоративной карте.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева
давосский форум Швейцария США Давос
