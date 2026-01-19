 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава BlackRock выступит в Давосе с предупреждением о капитализме

Глава BlackRock Ларри Финк, временно возглавивший ВЭФ, укажет на необходимость эволюции капитализма, отметит, что процветание нельзя измерять только ВВП или капитализацией компаний и призовет выйти из «альпийского пузыря»
Ларри Финк
Ларри Финк (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Глава крупнейшей в мире инвесткомпании BlackRock (объем активов на начало 2026 года составляет $14 трлн) Ларри Финк на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредит, что современный капитализм переживает кризис легитимности и должен эволюционировать, чтобы сохранить доверие общества.

Финк выступит 20 января, выдержки из его речи приводит Axios. Глава BlackRock назовет форум «крупнейшим собранием мировых лидеров постковидной эпохи», за исключением Генассамблеи ООН, но признает, что большинство вопросов, обсуждаемых в Давосе, касаются тех, кто «никогда не попадет на эту конференцию».

«Процветание — это не просто рост в целом. Его нельзя измерить только ВВП или рыночной капитализацией крупнейших компаний», — скажет Финк, отметив, что оно должно быть ощутимым для большинства людей. Он также призовет расширить диалог на ВЭФ и вывести обсуждения на форуме за рамки «альпийского пузыря».

Давос-2026. Всемирный экономический форум в цифрах и фактах
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Главным испытанием для капитализма глава BlackRock назовет развитие искусственного интеллекта: «Если ИИ сделает с «белыми воротничками» то же, что глобализация сделала с «синими воротничками», нам нужно этому противостоять». («Белыми воротничками» называют руководителей, офисного административного персонала и IT-специалистов, «синими» — работников физического труда).

Финк в прошлом году стал временным сопредседателем Всемирного экономического форума. Как пишет Financial Times, он сыграл решающую роль в возрождении интереса к площадке после скандала, связанного с основателем ВЭФ Клаусом Швабом. В прошлом году его заподозрили в финансовых махинациях и этических проступках: в анонимном письме руководству ВЭФ говорилось, что Шваб использовал средства форума для оплаты массажа, а его жена тратила их на дорогостоящий отпуск. Супруги отвергли обвинения, но Шваб объявил об отставке с поста председателя совета попечителей организации.

FT рассказала о «пятом языке» на форуме в швейцарском Давосе
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

В этом году в Давосе соберутся около 65 глав государств, включая большинство стран G7, форум посетят порядка 850 ведущих топ-менеджеров, включая главу Nvidia Дженсена Хуанга, гендиректора JPMorgan Джейми Даймона и президента Meta (признана экстремистской в России и запрещена) Дину Пауэлл Маккормик.

Blackrock Давос Всемирный экономический форум Ларри Финк искусственный интеллект капитализм
