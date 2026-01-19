 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Динамо» вело 3:0 у «Северстали», но выиграло только по буллитам

«Динамо» вело по ходу матча со счетом 3:0 и 4:1, но позволило череповецкой команде перевести игру в овертайм и в серию буллитов. Победный бросок на счету Никиты Гусева
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Московское «Динамо» победило лидирующую в Западной конференции КХЛ череповецкую «Северсталь» в серии буллитов.

Матч в Москве закончился со счетом 5:4.

У «Динамо» счет открыл Артем Сергеев на 20-й минуте, на 36-й преимущество хозяев удвоил дебютант клуба Иван Зинченко, а Антон Слепышев на 46-й сделал счет 3:0.

«Северсталь» сократила отставание на 47-й благодаря Томасу Грегуару, но Максим Комтуа (51) снова вернул разницу в три шайбы.

На 13-й минуте третьего периода игроки гостей Кирилл Танков и Александр Скоренов забили по голу за 26 секунд, а Тимофей Давыдов на 58-й сравнял счет.

В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов точнее были хозяева, у которых решающий бросок на счету Никиты Гусева.

«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Северсталь».

В параллельном матче минское «Динамо» со счетом 4:3 победило петербургский СКА.

Рената Утяева
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Северсталь
