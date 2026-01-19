Возле Земли начался рекордный в ХХI веке радиационный шторм

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Радиационный шторм уровня S4 начался в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

«Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4», — говорится в сообщении.

На данный момент рекорд составляет около 40 тысяч единиц, он был достигнут в XX веке, напомнили ученые.

Позже в лаборатории уточнили, что к 22:25 мск уровень протонов вырос до 37 тыс. единиц, подчеркнув, что такой показатель выше, чем во вспышке X17.2 в 2003 году. «Достигнуто рекордное значение в ХХI веке», — заявили специалисты.

Два солнечных цикла — это примерно 22 земных года.

Согласно классификации уровней радиационных бурь, составленной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), такие штормы оценивают одним из пяти классов, где S1 — слабые, а S5 — экстремально сильные. В лаборатории подчеркнули, что уровень S5 ни разу не был зафиксирован за всю историю наблюдений и существует только в теории.

Ученые рассказали, что происходящий радиационный шторм не представляет угрозы для поверхности Земли, так как магнитное поле и атмосфера полностью блокируют радиацию на больших высотах. Проникновение частиц к поверхности было бы крайне опасным для биосферы, но в текущей ситуации этого не происходит.

Основные риски касаются астронавтов, высотных полетов в полярных районах и спутников — возможны повышенное облучение, сбои электроники, ухудшение ориентации и работы солнечных панелей, уточняется в определении NOAA. Кроме того, вероятны помехи радиосвязи и рост навигационных ошибок в высоких широтах на несколько дней.

В NOAA сообщили, что 20 января, станет критическим днем с неблагоприятными погодными условиями из-за сочетания мощного всплеска излучения на Солнце и прогнозируемой магнитной бури.