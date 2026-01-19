Беспрозванных на литовском ответил на заявление экс-главы МИД Литвы
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал слова экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона фразой из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».
Ранее Юргелявичус заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у НАТО готов сценарий блокады Калининграда на случай прямого конфликта с Россией.
«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus («Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». — РБК)», — написал Беспрозванных в телеграм-канале.
Попытка блокады Калининградской области может привести к резкому росту напряженности и перерасти в крупномасштабный военный конфликт, заявил в декабре президент Владимир Путин.
После вопроса на прямой линии о возможном ответе России на блокаду региона со стороны европейских государств президент выразил надежду, что такого сценария удастся избежать, но подчеркнул, что любые угрозы будут пресекаться, а подобные действия приведут к беспрецедентной эскалации и расширению конфликта.
В Литве ранее допускали ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию. В июне 2022 года республика уже запретила железнодорожный транзит части грузов из-за санкции ЕС, после чего основной поток поставок в регион перешел на морской путь. На Западе также звучали призывы к силовому давлению на Калининград.
В МИД России заявляли, что безопасность региона будет обеспечена всеми средствами. В Москве расценивают подобные заявления как угрозу и используют их как обоснование мер по укреплению обороны.
