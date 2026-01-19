 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорты Саратова и Калуги приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) временно запретили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Минобороны сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 мск военные перехватили пять украинских дронов в небе над Калужской областью, всего за обозначенное время силы ПВО сбили 47 беспилотников самолетного типа. Так, 21 беспилотник был уничтожен в небе над Ростовской областью, 19 — над Брянской и по одному над территориями Белгородской и Курской областей.

Минобороны сообщило о 92 сбитых дронах за ночь
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Аэропорт Саратова также запрещал полеты в ночь на 19 января, ограничения длились с 1:11 до 6:33 мск. Оборонно ведомство ранним утром того же числа отчиталось о перехвате 29 БПЛА над Саратовской областью за ночь.

