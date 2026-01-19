Какими были коллекции Валентино. Видео

Video

Итальянский дизайнер Валентино Гаравани работал со многими знаменитостями, в том числе Жизель Бундхен, Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл. В его наряды одевались Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Жаклин Кеннеди, принцесса Диана и другие.

Основатель дома моды Valentino умер 19 января в возрасте 93 лет. Кадры с показов — в подборке РБК.