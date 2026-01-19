Какими были коллекции Валентино. Видео
Итальянский дизайнер Валентино Гаравани работал со многими знаменитостями, в том числе Жизель Бундхен, Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл. В его наряды одевались Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Жаклин Кеннеди, принцесса Диана и другие.
Основатель дома моды Valentino умер 19 января в возрасте 93 лет. Кадры с показов — в подборке РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа
МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico
Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках