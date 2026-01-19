 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Какими были коллекции Валентино. Видео

Видео с показами коллекций модельера Валентино Гаравани

Какими были коллекции Валентино. Видео
Итальянский дизайнер Валентино Гаравани работал со многими знаменитостями, в том числе Жизель Бундхен, Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл. В его наряды одевались Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Жаклин Кеннеди, принцесса Диана и другие.

Основатель дома моды Valentino умер 19 января в возрасте 93 лет. Кадры с показов — в подборке РБК.

Умер основатель дома моды Valentino
Общество
Валентино Гаравани

Валентино Гаравани модельер дизайнер видео
Материалы по теме
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани
Общество
