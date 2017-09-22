Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,22 57,84 EUR Нал. 69,56 68,94 USD Бирж. 57,90 -0,22 EUR Бирж. 69,15 +0,04 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2060,24 +0,13% РТС 1120,13 -0,20% Brent 56,45 +0,48% DJIA 22359,23 -0,24% Nasdaq 6422,69 -0,52% FTSE 7263,90 -0,11%
Валюте вкладчики не нужны
Лента новостей
Лавров и Столтенберг обсудили перспективы отношений России и НАТО 02:04, Политика Военные рассказали о бое российского взвода в окружении боевиков в Сирии 01:29, Политика ВКС России уничтожили свыше 96 тыс. объектов террористов в Сирии 01:13, Политика Лавров рассказал о стремлении НАТО «воссоздать климат» холодной войны 00:38, Политика Число жертв в результате землетрясения в Мексике возросло до 273 человек 00:15, Общество Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными 00:00, Финансы Побывавшим в КНДР самолетам и судам запретили посещать США 180 дней 21 сен, 23:52, Политика В Москве госпитализировали автора «Приключений пингвиненка Лоло» 21 сен, 23:42, Общество Полтриллиона на двоих: что вскрыл запуск нового механизма санации банков 21 сен, 23:39, Финансы Минюст ответил Совету Европы по поводу судебного решения по Навальному 21 сен, 23:11, Политика Десять команд Премьер-лиги вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала 21 сен, 22:52, Спорт Встреча бизнесменов с Владимиром Путиным 21 сен, 22:35, Фотогалерея  Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубль 21 сен, 22:20, Финансы Сокуров прокомментировал выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар» 21 сен, 22:18, Общество Умерла совладелица L’Oreal Лилиан Беттанкур 21 сен, 22:02, Фотогалерея  Гуриев связал санации банков с недочетами банковского надзора в России 21 сен, 21:58, Финансы Франция допустила пропуск Олимпиады-2018 из-за угрозы безопасности 21 сен, 21:53, Спорт Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета 21 сен, 21:49, Общество В «Телеграфе» признали существование иска к экс-менеджеру «ВКонтакте» 21 сен, 21:37, Общество Почему правительство Испании объявило местным властям Каталонии войну 21 сен, 21:34, Политика Военные России и США показали друг другу карты с позициями войск в Сирии 21 сен, 21:21, Политика СКР возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону 21 сен, 21:14, Общество «Локомотив» потерял шансы защитить титул обладателя Кубка России 21 сен, 21:13, Спорт Прожиточный минимум в России превысил 10 тыс. руб. 21 сен, 21:08, Экономика Индекс потребительского оптимизма в ЕС достиг максимума с 2001 года 21 сен, 20:55, Экономика ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово 21 сен, 20:45, Общество Совет Европы призвал Россию допустить Навального на выборы 21 сен, 20:32, Политика Лепс и сын Агаларова откроют на Петровке ресторан «Рюмка водки» 21 сен, 20:29, Общество
Валюте вкладчики не нужны
Газета № 159 (2656) (2209) Деньги, 21 сен, 17:41
0
Валюте вкладчики не нужны
Как изменились ставки по депозитам в долларах и евро в сентябре
За прошедший месяц средние ставки по валютным депозитам в 15 крупнейших банках несколько скорректировались. Какие условия по вкладам в долларах и евро сегодня предлагают банки и что будет со ставками дальше?
Фото: bogusfreak для РБК

​С 20 августа по 21 сентября 2017 года ставки по валютным депозитам в большинстве из 15 крупнейших по объему привлеченных средств банков остались неизменными. Однако изменение условий несколькими игроками рынка все-таки скорректировало средние ставки.

Альфа-банк единственный из списка понизил ставки по долларовым вкладам. Доходность депозитов со сроком размещения на три месяца упала на 0,2 п.п., до 0,35% годовых. На 0,05 п.п., до 0,8%, сокращена ставка по депозитам со сроком размещения на полгода, на 0,1 п.п., до 1,35%, — ставка по годовым депозитам.

Россельхозбанк прекратил с 22 августа прием заявок на депозиты в евро и пролонгацию ранее открытых вкладов в евро. В пресс-службе банка не пояснили, с чем связано это решение.

Три банка повысили доходность годовых валютных вкладов. Промсвязьбанк увеличил ставки по вкладам в евро до 0,3% годовых, что на 0,25 п.п. выше, чем прежде. Банк «Санкт-Петербург» и Московский индустриальный банк подняли ставки по долларовым вкладам на 0,3 и 0,65 п.п., до 1,3 и 1,4% годовых соответственно.

В итоге средняя ставка по долларовым депозитам сроком на три месяца упала на 0,01 п.п., до 0,24% годовых. Доходность вкладов в евро, размещенных сроком на полгода, увеличилась на 0,01 п.п., до 0,15% годовых. Также банки увеличили среднюю ставку по годовым депозитам. По вкладам в долларах рост составил 0,07 п.п., до 1,16% годовых, по вкладам в евро — 0,03 п.п., до 0,27% годовых.

Самые привлекательные

Наибольшую доходность по депозитам в долларах сроком на год предлагает СМП Банк, в котором разместить средства можно под 1,85% годовых. За ним следуют санируемый Бинбанк (1,65% годовых), МКБ (1,45% годовых). Максимальная доходность по долларовым вкладам на полгода также доступна в СМП Банке, где ставка составляет 1,85% годовых, далее следуют Бинбанк с 1,3% годовых и МКБ с 1,1% годовых.

По годовым вкладам в евро самое выгодное предложение у Бинбанка. В нем разместить вклад можно под 0,8% годовых. На втором месте по доходности вклад в МКБ (0,7% годовых), на третьем — СМП Банк (0,4% годовых). Максимальную ставку по депозитам в евро на полгода предлагают СМП Банк и Бинбанк — по 0,4% годовых. Чуть ниже ставки в МКБ — 0,35% годовых.

Открыть долларовый вклад на три месяца можно в десяти банках из топ-15. Самую высокую доходность своим клиентам предлагает МКБ — 0,75% годовых. Чуть меньше — 0,55% годовых — вкладчик может получить в Бинбанке. Вклады в евро на этот короткий срок предлагают только восемь банков из списка. В Бинбанке доходность вкладов составляет 0,25% годовых. У также санируемого «ФК Открытие» и Московского индустриального банка доходность — 0,1% годовых. Остальные банки предлагают своим вкладчикам всего 0,01%.

Что случится со ставками дальше

«Предыдущие месяцы мы наблюдали снижение ставок по валютным депозитам, и сейчас они достигли такого низкого уровня, когда какие-то изменения уже не играют ключевой роли для банков. До конца года доходность валютных вкладов останется без значительных изменений», — полагает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Слабую динамику на рынке валютных депозитов эксперт объясняет укреплением рубля. «Не стоит ожидать роста спроса на валютные депозиты, когда рубль демонстрирует стабильность. Падение ожиданий относительно снижения курса российской валюты снижает вероятность значительных изменений в доходности валютных депозитов», — добавляет он.

Заместитель генерального директора компании «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин также считает, что в ближайшее время ставки по валютным вкладам меняться не должны. «Падать им уже некуда, а расти они не будут, потому что у банков нет достаточного количества заемщиков, готовых брать кредиты в валюте», — отмечает он. Иными словами, банки не нуждаются сейчас в валютном фондировании.

Еще месяц назад аналитики связывали затишье на рынке с ожиданием решения по итогам заседания ФРС США, которое состоялось 20 сентября. Они предполагали, что российские банки могут отреагировать на повышение ключевой ставки аналогичным повышением доходности долларовых депозитов. Однако Федрезерв принял решение не менять ключевую ставку в ближайшие месяцы. «Более того, есть ощущение, что поднимать ставку ФРС будет все сложнее», — добавляет Ярослав Лисоволик.

Куда вложить валюту

Как средство создания накоплений валютные депозиты сейчас неинтересны, уверен консультант консалтинговой группы «Личный капитал» Дмитрий Герасименко. Альтернативных вариантов вложить валюту у инвесторов мало. Доход, аналогичный банковскому вкладу по предсказуемости и возможности оценить будущие поступления, предлагают евробонды. «Чтобы российскому инвестору что-то заработать, ему лучше вкладываться в корпоративные валютные облигации надежных эмитентов и получать по ним купонный доход», — отмечает Герасименко.

Речь идет как о еврооблигациях российских компаний, так и о ценных бумагах зарубежных эмитентов. ​Чтобы вложиться в последние, инвестор должен заключить договор с брокером, который имеет возможность покупки акций на иностранных площадках, напоминает Дмитрий Герасименко.

По его оценкам, доход по еврооблигациям составляет в среднем 4,5% годовых с учетом вложений сроком на четыре-пять лет. «Акции более непредсказуемы из-за высокой волатильности. При этом крупные и относительно надежные компании платят по своим акциям очень низкие дивиденды — 1,5–2%», — говорит эксперт.

Алексей Буздалин, в свою очередь, считает, что валютный вклад может быть выгоден, если смотреть на этот инструмент не как на средство спекулятивного заработка, а как на способ сбережения своих активов. «Чтобы сбережения не съедала инфляция и не сказывалась девальвация национальной валюты, их необходимо диверсифицировать. Самый лучший вариант — держать половину средств в валюте, половину в рублях», — советует он.​ Буздалин уверен, что доля накоплений, которые инвестор хранит в валюте, должна зависеть от структуры его потребления: «Если вы часто ездите за границу и тратите средства на иностранные товары, то часть портфеля действительно стоит перевести в соответствующую валюту».

Сохранить
Сохранить
Автор: Александра Посыпкина.
Теги: вклады , ставки , валюта
Материалы по теме
Ставки замерли: как изменилась доходность рублевых вкладов в сентябре Деньги
Как изменились ставки по валютным депозитам в августе Деньги
Месяц спекуляций: как изменятся курсы доллара и евро к концу сентября Деньги
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав