Валюте вкладчики не нужны

Как изменились ставки по депозитам в долларах и евро в сентябре

За прошедший месяц средние ставки по валютным депозитам в 15 крупнейших банках несколько скорректировались. Какие условия по вкладам в долларах и евро сегодня предлагают банки и что будет со ставками дальше?

Фото: bogusfreak для РБК

​С 20 августа по 21 сентября 2017 года ставки по валютным депозитам в большинстве из 15 крупнейших по объему привлеченных средств банков остались неизменными. Однако изменение условий несколькими игроками рынка все-таки скорректировало средние ставки.

Альфа-банк единственный из списка понизил ставки по долларовым вкладам. Доходность депозитов со сроком размещения на три месяца упала на 0,2 п.п., до 0,35% годовых. На 0,05 п.п., до 0,8%, сокращена ставка по депозитам со сроком размещения на полгода, на 0,1 п.п., до 1,35%, — ставка по годовым депозитам.

Россельхозбанк прекратил с 22 августа прием заявок на депозиты в евро и пролонгацию ранее открытых вкладов в евро. В пресс-службе банка не пояснили, с чем связано это решение.

Три банка повысили доходность годовых валютных вкладов. Промсвязьбанк увеличил ставки по вкладам в евро до 0,3% годовых, что на 0,25 п.п. выше, чем прежде. Банк «Санкт-Петербург» и Московский индустриальный банк подняли ставки по долларовым вкладам на 0,3 и 0,65 п.п., до 1,3 и 1,4% годовых соответственно.

В итоге средняя ставка по долларовым депозитам сроком на три месяца упала на 0,01 п.п., до 0,24% годовых. Доходность вкладов в евро, размещенных сроком на полгода, увеличилась на 0,01 п.п., до 0,15% годовых. Также банки увеличили среднюю ставку по годовым депозитам. По вкладам в долларах рост составил 0,07 п.п., до 1,16% годовых, по вкладам в евро — 0,03 п.п., до 0,27% годовых.

Самые привлекательные

Наибольшую доходность по депозитам в долларах сроком на год предлагает СМП Банк, в котором разместить средства можно под 1,85% годовых. За ним следуют санируемый Бинбанк (1,65% годовых), МКБ (1,45% годовых). Максимальная доходность по долларовым вкладам на полгода также доступна в СМП Банке, где ставка составляет 1,85% годовых, далее следуют Бинбанк с 1,3% годовых и МКБ с 1,1% годовых.

По годовым вкладам в евро самое выгодное предложение у Бинбанка. В нем разместить вклад можно под 0,8% годовых. На втором месте по доходности вклад в МКБ (0,7% годовых), на третьем — СМП Банк (0,4% годовых). Максимальную ставку по депозитам в евро на полгода предлагают СМП Банк и Бинбанк — по 0,4% годовых. Чуть ниже ставки в МКБ — 0,35% годовых.

Открыть долларовый вклад на три месяца можно в десяти банках из топ-15. Самую высокую доходность своим клиентам предлагает МКБ — 0,75% годовых. Чуть меньше — 0,55% годовых — вкладчик может получить в Бинбанке. Вклады в евро на этот короткий срок предлагают только восемь банков из списка. В Бинбанке доходность вкладов составляет 0,25% годовых. У также санируемого «ФК Открытие» и Московского индустриального банка доходность — 0,1% годовых. Остальные банки предлагают своим вкладчикам всего 0,01%.

Что случится со ставками дальше

«Предыдущие месяцы мы наблюдали снижение ставок по валютным депозитам, и сейчас они достигли такого низкого уровня, когда какие-то изменения уже не играют ключевой роли для банков. До конца года доходность валютных вкладов останется без значительных изменений», — полагает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Слабую динамику на рынке валютных депозитов эксперт объясняет укреплением рубля. «Не стоит ожидать роста спроса на валютные депозиты, когда рубль демонстрирует стабильность. Падение ожиданий относительно снижения курса российской валюты снижает вероятность значительных изменений в доходности валютных депозитов», — добавляет он.

Заместитель генерального директора компании «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин также считает, что в ближайшее время ставки по валютным вкладам меняться не должны. «Падать им уже некуда, а расти они не будут, потому что у банков нет достаточного количества заемщиков, готовых брать кредиты в валюте», — отмечает он. Иными словами, банки не нуждаются сейчас в валютном фондировании.

Еще месяц назад аналитики связывали затишье на рынке с ожиданием решения по итогам заседания ФРС США, которое состоялось 20 сентября. Они предполагали, что российские банки могут отреагировать на повышение ключевой ставки аналогичным повышением доходности долларовых депозитов. Однако Федрезерв принял решение не менять ключевую ставку в ближайшие месяцы. «Более того, есть ощущение, что поднимать ставку ФРС будет все сложнее», — добавляет Ярослав Лисоволик.

Куда вложить валюту

Как средство создания накоплений валютные депозиты сейчас неинтересны, уверен консультант консалтинговой группы «Личный капитал» Дмитрий Герасименко. Альтернативных вариантов вложить валюту у инвесторов мало. Доход, аналогичный банковскому вкладу по предсказуемости и возможности оценить будущие поступления, предлагают евробонды. «Чтобы российскому инвестору что-то заработать, ему лучше вкладываться в корпоративные валютные облигации надежных эмитентов и получать по ним купонный доход», — отмечает Герасименко.

Речь идет как о еврооблигациях российских компаний, так и о ценных бумагах зарубежных эмитентов. ​Чтобы вложиться в последние, инвестор должен заключить договор с брокером, который имеет возможность покупки акций на иностранных площадках, напоминает Дмитрий Герасименко.

По его оценкам, доход по еврооблигациям составляет в среднем 4,5% годовых с учетом вложений сроком на четыре-пять лет. «Акции более непредсказуемы из-за высокой волатильности. При этом крупные и относительно надежные компании платят по своим акциям очень низкие дивиденды — 1,5–2%», — говорит эксперт.

Алексей Буздалин, в свою очередь, считает, что валютный вклад может быть выгоден, если смотреть на этот инструмент не как на средство спекулятивного заработка, а как на способ сбережения своих активов. «Чтобы сбережения не съедала инфляция и не сказывалась девальвация национальной валюты, их необходимо диверсифицировать. Самый лучший вариант — держать половину средств в валюте, половину в рублях», — советует он.​ Буздалин уверен, что доля накоплений, которые инвестор хранит в валюте, должна зависеть от структуры его потребления: «Если вы часто ездите за границу и тратите средства на иностранные товары, то часть портфеля действительно стоит перевести в соответствующую валюту».

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