Будущий хозяин Спасо-хауса готов к борьбе с Кремлем

Джон Хантсман представлен сенату как посол в России

В сенате прошли слушания о назначении Джона Хантсмана на должность посла в России. В своем выступлении перед сенаторами он заявил, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию, однако выразил готовность сотрудничать с Москвой

Джон Хантсман (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

19 сентября в комитете по международным отношениям сената США состоялись слушания по утверждению Джона Хантсмана, главы Атлантического совета (Atlantic Council) и экс-губернатора штата Юта, на должность американского посла в России.

Обратившись несколько раз к кандидату во время слушаний, сенатор-демократ Бен Кардин призвал его защищать национальные интересы США, а также поднимать проблему прав человека в России, работая на благо российского народа, права которого нарушает Кремль. Вашингтон должен стремиться «изменить поведение России» на внешнеполитической арене, отметил Кардин​​.

Хантсман в ответ заявил, что он ждет с нетерпением момента, когда приступит к своим обязанностям, чтобы противодействовать российским противникам Америки через политику санкций и культурно-образовательные обмены. По его мнению, такой подход поможет гражданам России более критически оценить деятельность собственного правительства.

Дипломат подчеркнул, что будет проводить регулярные встречи с представителями российского гражданского общества и лидерами общественных организаций, чтобы продвигать американские ценности, а также будет «обеспечивать безопасность» американских экспатов в России. Во время слушаний он раскритиковал решение России о сокращении дипломатического персонала США до 455 человек, назвав его неудачным и вредным для российско-американских отношений.

Хантсман также заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что Россия вмешивалась в американские выборы прошлого года, хотя она это отрицает. Он также обвинил Москву в угрозе стабильности в Европе. «Мы должны признать, что сегодня вопреки принципам Заключительного акта Хельсинки и международному праву Россия продолжает угрожать стабильности в Европе, в том числе нарушать суверенитет и территориальную целостность своих соседей. Россия также ограничивает права человека в собственной стране», — сказал Хантсман.

Он, однако, подчеркнул, что Россия и США имеют общие интересы и вызовы, над которыми должны работать вместе. По его мнению, Москва и Вашингтон должны решать проблему ракетно-ядерной программы Северной Кореи совместно, несмотря на различные подходы. Принятая на прошлой неделе резолюция Совета Безопасности ООН, ужесточающая санкции против КНДР, является примером солидарности между членами совета, добавил он. ​

Хантсман ждет своего назначения на должность посла в России с марта 2017 года, когда появились сообщения, что Трамп выбрал его на смену Джону Теффту. 18 июля Белый дом официально объявил о выдвижении Хантсмана. Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Трампа, однако впоследствии поддержал его. Сейчас послом США в Москве является Джон Теффт, который занимает этот пост с 2014 года. Он завершит свою работу в России осенью, после чего в Москву приедет Хантсман. Теффт готовится к отъезду из России до конца сентября, информации относительно даты приезда следующего посла США в Россию пока нет, сказала пресс-атташе американского посольства в России Мария Олсон.

Подходящий кандидат

Сенатор-демократ Джо Манчин во время слушаний сказал, что Хантсман — достойный кандидат. США должны быть не только военной и политической супердержавой, но и «дипломатической», поделился Манчин с прессой перед слушаниями по утверждению Хантсмана в сенате. Конгрессмены приветствуют его назначение и считают его наиболее подходящим кандидатом за его богатый служебный опыт.

В 1992-м, в 32 года, Хантсман стал самым молодым американским послом за последние сто лет, получив назначение в Сингапур. В 2001 году он стал заместителем торгового представителя президента. В 2005 году был избран губернатором Юты и за пять лет губернаторства смог увеличить доходы штата втрое, а также снизить уровень безработицы до исторического минимума. В 2009–2011 годах Хантсман был послом США в Китае. В 2012 году он выдвигался на выборы президента от республиканцев, но снял свою кандидатуру в пользу своего родственника — Митта Ромни.

В 1980-х годах Хантсман работал в корпорации своего отца Huntsman Corporation в качестве менеджера и на должности вице-президента. Работу в семейном бизнесе Хантсман продолжил и после возвращения из Сингапура. Известно, что Huntsman Corporation имела связи еще с СССР и в 2007 году пришла в Россию: ей принадлежат завод в Обнинске (Калужская область) и «дочки» в нескольких городах.



В 2011 году Хантсман раскритиковал курс на перезагрузку отношений с Россией, которую объявила администрация Барака Обамы, поскольку такой подход основан на лжи. «Делая это [преувеличивая дружбу с Россией], мы демонстрируем терпимость к ее гегемонистской политике, в том числе в Грузии, части которой она все еще занимает, и Украине. Мы дискредитируем нашу критику тиранов в других странах мира», — пояснил он.

Хантсман — «гибкий бюрократ», готовый адаптироваться к текущей повестке и следовать курсу администрации Трампа, говорил ранее РБК Михаил Троицкий, директор Института международных отношений и управления МГИМО. «Как любой дипломат, он может занять «ястребиные» позиции, когда это от него потребуется», — уточняет эксперт. Сегодня Трамп не может позволить себе назначить на должность американского посла в России человека, который ранее проявлял бы особый интерес к ней или высказывался о ней положительно, поясняет Троицкий.