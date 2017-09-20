Агентов оставят без пенсий

Центробанк готовит стандарты работы НПФ

ЦБ намерен лишить агентов возможности работать с пенсионными накоплениями россиян, введя новые стандарты работы негосударственных пенсионных фондов. Эксперты опасаются, что эта мера может снизить доступность пенсионных услуг

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк России приступил к разработке стандартов работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с агентами, которые могут содержать ограничения на работу агентов с пенсионными накоплениями, говорится в письме регулятора от 25 августа 2017 года (есть у РБК).

Позиция ЦБ была изложена в ответ на предложение Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) рассмотреть стандарты ассоциации по работе с агентами как основу для всего рынка. Ответ был подготовлен департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ и подписан директором департамента Филиппом Габунией.

Участники рынка, опрошенные РБК, считают, что это может резко снизить доступность пенсионных услуг.

В ЦБ подтвердили РБК факт направления письма.

Агенты и рынок

Агентами НПФ считаются компании-брокеры, банки и другие организации, предлагающие пенсионные продукты.

Гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров в апреле говорил, что через банки привлекаются до 50% клиентов рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС); в сентябре, по его словам, на банки приходится уже 70% продаж. Однако сейчас Пенсионный фонд России (ПФР) принимает заявления, поданные только через три канала: многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), отделения ПФР и сайт «Госуслуги.ру», пояснила глава департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ ПФР Марита Нагога. «Даже если банки и брокеры и предлагают подписать договор об услуге ОПС, клиенту все равно необходимо подавать заявление о переходе лично в ПФР или отправить нотариально заверенное письмо по почте, передать через представителя или же через единый портал госуслуг», — сказала Нагога. Такие изменения вызваны тем, что в конце июня ПФР приостановил прием заявлений с использованием электронных подписей в связи с их возможной фальсификацией.

Новые стандарты

14 июня 2017 года, после завершения очередной переходной кампании, сопровождавшейся уже привычными конфликтами между участниками пенсионного рынка, НАПФ приняла стандарты, которые регулируют работу агентов НПФ. Их основная идея в том, что фонды должны нести ответственность за действия третьих лиц, привлеченных агентом, как за свои собственные. Также в стандартах оговариваются такие условия работы агентов, как предоставление достоверной информации, запрет на обещание каких-либо выгод клиенту от заключения договора обязательного пенсионного страхования и т.д.

«НАПФ решила разработать стандарты, основной принцип которых в том, чтобы пенсионные фонды отвечали за деятельность агентов как за свою собственную. Вызвано это тем, что многие фонды удивляются, когда узнают о том, что нанятые ими агенты писали повторные заявления, чтобы заблокировать переход клиента», — пояснил РБК глава НАПФ Константин Угрюмов.

В ответ ЦБ сообщил, что учтет эти стандарты при разработке общих правил игры для рынка, а также «полагает целесообразным» отобразить в стандартах ограничение на работу агентов с пенсионными накоплениями. О том, что посредническая деятельность в системе обязательного социального страхования не допускается, говорится в п. 3 ст. 6 165-ФЗ, уточняет ЦБ.

Представитель пресс-службы ЦБ не конкретизировал РБК позицию регулятора по этому вопросу. В ЦБ указали, что «Банк России обратил внимание НАПФ на то, что привлечение граждан в ОПС через любые каналы продаж должно строиться в соответствии с законодательством и, в частности, не должно возникать посреднических отношений.

В пресс-службе ПФР сказали, что вопрос работы агентов НПФ не тема для этого ведомства.

Двоякая формулировка

Эксперты трактуют позицию ЦБ по-разному. «Действительно, закон сейчас имеет формулировку, которую можно трактовать двояко, — говорит президент НПФ «Ханты-Мансийский» Алексей Охлопков. — В законе написано, что с пенсионными накоплениями граждан не могут работать посредники, однако там не написано, кто считается посредником. Таким образом, пенсионный рынок пришел к выводу, что агент пенсионного фонда, который заключил с ним договор, — это практически полноправный сотрудник организации и он посредником не является».

Как говорит глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков, текущее законодательство уже предусматривает ответственность НПФ за действия агентов; в частности, она оговаривается в законе «О негосударственных пенсионных фондах». В Кодекс об административных правонарушениях в 2013 году были внесены поправки, согласно которым предоставление недостоверных сведений пенсионным фондом клиенту влечет за собой штраф — до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для компаний, перечисляет Беляков. «Однако на практике к фондам эти законодательные требования не применяют. Мы предлагаем, со своей стороны, в договоре прописывать не нарушения, а обязательства агента, что стало бы разделением предмета взаимоотношений фонда и агента», — говорит Беляков.

Однако запрет на работу агентов с накоплениями вряд ли гарантированно даст ожидаемый эффект, считают эксперты. «Даже если такой стандарт и будет принят, то фонды все равно смогут найти для себя пути работы с клиентом. Так, если банк хочет работать через банковский канал, то продавцов пенсионных продуктов можно включить в штат фондов», — считает Угрюмов.

Член совета директоров «НПФ Согласие» Андрей Неверов говорит, что запрет на работу пенсионных агентов с накоплениями приведет к снижению продаж и доступности пенсионных услуг: у фондов не так много филиалов, а на открытие и содержание филиалов потребуются дополнительные время и деньги. Такой запрет означает, что в этой системе не смогут работать банки, ретейлеры, страховые и пенсионные брокеры, говорит Неверов.

«Для решения проблем переходов надо менять закон, а не ограничивать агентов. Клиент при переходе из одного фонда в другой может обратиться к текущему страховщику, как это происходит при переводе банковского депозита», — поясняет свою точку зрения Неверов.

Если лишить НПФ возможности работы с агентами при привлечении пенсионных накоплений, то НПФ придется создавать собственную структуру агентов, которая будет включена в штат фонда, — это очень высокие издержки для фондов, говорит представитель крупного НПФ. «Также надо понимать, что сейчас фонды активно работают с банками, для которых сотрудничество с НПФ — это дополнительный комиссионный доход, который вряд ли кредитные организации захотят терять в условиях снижения банковской маржи на фоне падения ставок», — добавляет собеседник РБК.

По мнению Алексея Охлопкова, если ЦБ решит трактовать формулировку закона о недопуске посредников к работе с пенсионными накоплениями однозначно, то никакого эффекта для решения проблемы переходов это не даст. «Решения о фальсификации подписей и удержании клиентов или же их незаконном переходе принимаются не на уровне агентов, а внутри самого НПФ. Однако пенсионным фондам будет труднее работать с клиентами: им придется полностью перенастраивать каналы продаж, что вызовет большие издержки», — предупреждает он.

«На мой взгляд, необходимо ужесточить требования к агентам и предусмотреть их ответственность — вплоть до уголовной, за мошеннические действия, — считает генеральный директор НПФ ВТБ Лариса Горчаковская. — В случае если НПФ работает с брокерами, которые предоставляют ему сеть физических лиц, то фонд также должен нести ответственность за нанятых им людей», — говорит она.