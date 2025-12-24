 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Аналитики назвали средний чек на зарубежные туры в 2025 году

Аналитики Onlinetours: средний чек на зарубежные туры в 2025 году вырос на треть
Средний чек на зарубежные туры в 2025 году в России вырос на треть (33%) и составил 187 тыс. руб., подсчитали аналитики сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours (есть у РБК).

Самыми популярными направлениями уходящего года стали Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд, а также Россия. Так, на долю Турции пришлась треть (35%) всех поездок. Чуть меньше граждане ездили в Египет (22%), ОАЭ (10,5%), Таиланд (10%) и по России (9,5%).

Рост въездного туризма, цены и сервис: где в итоге отдохнуть в России?
Радио

Внутренний туризм оказался самым доступным направлением: средняя поездка стоила 63 тыс. руб., дешевле среднего чека втрое. Дороже всего обходился отдых на Мальдивах — в среднем 494 тыс. руб. (дороже среднего чека в 2,5 раза).

Аналитики отмечают, что россияне стали больше путешествовать в Китай (спрос на туры туда в уходящем году вырос более чем в 4 раза, на 337%). В Египет (170%) и Таиланд (166%) они также ездили почти втрое чаще, чем в прошлом году.

Среди самых необычных направлений 2025 года в Onlinetours назвали Венесуэлу, Танзанию, Иорданию, Бахрейн и Тунис.

Чаще всего россияне путешествуют осенью (30,3%) и летом (28,7%), реже — весной (23,7%) и зимой (17,3%).

