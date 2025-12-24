 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД выявило новую мошенническую схему с оформлением пропусков в военкомат

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники начали использовать новую схему для кражи персональных данных, представляясь сотрудником военкомата и предлагая оформить пропуск на территорию режимного объекта, следует из материалов МВД. Их содержание передает ТАСС.

Злоумышленники сообщают о необходимости «оцифровать личные данные» в военкомате и уточняют, что учреждение является режимным объектом и для прохода на его территорию нужно предоставить повестку или пропуск.

Мошенник утверждает, что не может отправить повестку, поэтому предлагает продиктовать персональные данные для оформления пропуска. После того, как жертва предоставляет ему свои паспортные данные и СНИЛС, злоумышленник прерывает разговор.

Правоохранители советуют не сообщать неизвестным свои персональные данные.

МВД сообщило о схеме, при которой жертвы сами звонят мошенникам
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Ранее эксперт по социотехническому тестированию компании Angara Security Яков Филевский рассказал РБК о мошеннической схеме, по которой злоумышленники звонят россиянам от лица сотрудника военкомата и под предлогом «актуализации данных в реестре электронных повесток» пытаются заполучить коды из СМС для доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги».

Эксперт предупредил, что реальные звонки от сотрудников военкомата всегда носят лишь информационный характер и никогда не требуют срочных ответов и немедленных действий. Законное взаимодействие с гражданами происходит через официальные бумажные или электронные повестки, а телефонные звонки не имеют никакой юридической силы.

Авторы
Теги
Александра Озерова
мошенники мошенничество МВД военкомат мошенник
