Общество⁠,
0

Роскачество нашло кишечную палочную в красной икре пяти торговых марок

Роскачество выявило бактерии кишечной палочки в красной икре пяти торговых марок. Об этом организация сообщила агентству «РИА Новости».

Патогенные микроорганизмы обнаружили в продукции торговых марок «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». Помимо этого, у икры от «МорМер» и «Горчаков» выявили превышение КМАФАнМ (в продукте слишком много микроорганизмов — РБК).

Роскачество также провело исследование еще 14 торговых марок: «Очень нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», «Москва на волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Вкусвилл», «Сахалинский Икорный Дом», «Тунайча», Metro Chef. Во всей проверенной продукции, как утверждает организация, отсутствуют сальмонелла и стафилококк, также не были обнаружены паразиты и их личинки.

Роскачество нашло нарушения у трех марок консервированного горошка
Общество
Фото:Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Однако в красной икре «Москва на волне» было выявлено превышение норм технического регламента по количеству дрожжей, а вкус продукции не соответствовал заявленному — в некоторых образцах была отмечена горечь, острота или кисловатое послевкусие.

В икре торговых марок «Деликатеска» и «365 дней» выявили несоответствие стандарту по количеству соли, а в продукции от «Авачи» обнаружили, что вместо икры горбуши в банку положили более дорогую икру кеты.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Александра Озерова
Роскачество красная икра кишечная палочка
