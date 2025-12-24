СК возбудил уголовное дело после взрыва на юге Москвы
СК возбудил уголовное дело по факту инцидента на улице Елецкой в Москве, в результате которого пострадали двое сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщило ведомство.
«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.
Столичная прокуратура взяла расследование под свой контроль.
По данным MSK1.RU, РЕН ТВ и RT, на юге столицы прогремел взрыв. По информации телеграм-канала «112», неизвестный бросил в машину ГИБДД пакет, который взорвался.
