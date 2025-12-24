 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая

США становятся все более уязвимыми перед Китаем, который находится в процессе «исторического наращивания военной мощи», считает Пентагон. Страна все чаще получает возможность изменять мировой порядок, сказано в докладе

Китайская армия находится в процессе «исторического наращивания военной мощи», что делает США «все более уязвимыми», сообщает Bloomberg со ссылкой на последний доклад Пентагона о возможностях китайских вооруженных сил. Он опубликован по поручению конгресса впервые за второй срок Дональда Трампа.

В нем, в частности, отмечается, что КНР и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство для противодействия Соединенным Штатам.

Там упоминается наличие у Китая «большого и постоянно растущего арсенала» ядерного, морского, обычного дальнобойного оружия, кибер- и космического оружия, что, как утверждается, может «напрямую угрожать безопасности Америки».

Reuters раскрыл доклад Пентагона о развертывании Китаем 100 ракет
Политика
Фото:Visual China Group / ТАСС

Несмотря на замедление производства боеголовок (к 2024 году чуть более 600 единиц), китайская армия продолжает масштабную «ядерную экспансию» и по-прежнему стремится к тому, чтобы к 2030 году иметь более 1000 ядерных боеголовок, считает Пентагон. По мнению ведомства, Китай, вероятно, также разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в трех шахтах на севере страны.

КНР рассчитывает начать войну против Тайваня и одержать в ней победу к концу 2027 года, утверждается в докладе. По мнению Минобороны, Пекин разрабатывает несколько военных вариантов, чтобы «принудительно воссоединить Тайвань». Они варьируются от десантной операции до морской блокады, отмечается в нем.

В последнем издании доклада, опубликованном при администрации экс-президента США Джо Байдена в декабре 2024 года, содержалось предупреждение о том, что Китай является единственным конкурентом США, обладающим «намерением и, все чаще, возможностью изменить международный порядок», напоминает  Вloomberg. В нем подчеркивалась важность противостояния вызову со стороны «все более боеспособной армии» Китая.

В новом издании кроме  «решающей победы» над Тайванем целями Пекина названы «стратегический противовес» США и «стратегическое сдерживание и контроль» над другими странами региона.

Аналитики Breaking Defense в ноябре писали, что из-за истощенной морской логистической инфраструктуры США могут проиграть войну с Китаем «еще до того, как будет сделан первый выстрел». Модернизацию и расширение ядерного потенциала Пекина эксперты объяснили стремлением реагировать на рост военного потенциала США, включая противоракетную оборону и высокоточное оружие, а также учитывать нарастающие противоречия с западными странами по вопросам прав человека, демократии и международных норм.

Пекин охарактеризовал сообщения о наращивании военного потенциала как попытки «очернить Китай и умышленно ввести международное сообщество в заблуждение».

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай США Пентагон отставание
