Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

С 1 января в России изменятся правила оценки дохода желающих взять автокредит. Отказы могут затронуть не только россиян с теневыми доходами, но и силовиков, если они берут кредит не в зарплатном банке, предупреждают банкиры

С 1 января 2026 года российские банки лишатся возможности оценивать доходы граждан, желающих оформить автокредит, по собственным моделям.

Переход на более жесткие требования к оценке может привести к резкому росту количества отказов в новых кредитах — до 40% потенциальных заемщиков выпадут из поля зрения банков, предупредил Национальный совет финансового рынка (НСФР) в письме в Банк России (есть у РБК). В нем участники рынка просят продлить действие опции с модельным подходом к расчету доходов клиентов до 1 июля 2027 года.

В ЦБ подтвердили обращение НСФР, но просьбу банков не поддерживают. «Банк России не планирует продлевать модельный подход для оценки дохода заемщиков при выдаче автокредитов», — сообщил РБК представитель регулятора.

Что меняется в регулировании с начала 2026 года В сентябре 2024 года президент Владимир Путин дал поручение, чтобы кредиторы — банки и микрофинансовые организации (МФО) — при оценке заемщиков начали использовать актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы физического лица. Фактически речь идет о том, чтобы участники рынка опирались только на данные, которые агрегируются в новом сервисе «Цифровой профиль гражданина». Информация о доходах физлица туда будет подгружаться от Федеральной налоговой службы (ФНС) и Социального фонда через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Полноценно система еще не заработала. Банк России постепенно донастраивает регулирование так, чтобы банки при оценке платежеспособности заемщиков все больше опирались на официальные данные о доходах. Например, с июля 2025 года кредиторам запрещено рассчитывать долговую нагрузку клиента, опираясь на данные из бюро кредитных историй (БКИ). С 1 сентября при выдаче ссуд на сумму от 200 тыс. руб. банки могут опираться только на официальные данные о доходе клиента. Из банковских продуктов исключение сделано лишь для автокредитов — до 1 января 2026 года для оценки заемщиков, желающих взять кредит на машину, банки могли применять внутренние модели расчета дохода клиента. Со следующего года это послабление для участников рынка перестанет действовать.

Чего опасаются банки

Как следует из обращения НСФР, отказ от модельного подхода к оценке заемщиков в автокредитовании происходит преждевременно — инфраструктура, с помощью которой банки должны получать данные о доходах граждан, не готова к использованию. Переход участников рынка исключительно на данные из «Цифрового профиля» отложен до 1 августа 2026 года, а с учетом необходимости интеграции в систему «значительного числа средних и малых банков, а также МФО» процесс может затянуться до середины 2027 года, говорится в письме.

Проблема с информацией о доходах многослойная, отмечает председатель НСФР Андрей Емелин. Он обращает внимание, что доходы не всех категорий граждан в принципе будут отображаться в «Цифровом профиле». Например, пока там нет сведений о заработке индивидуальных предпринимателей, лиц, которые платят налоги с применением УСН и единый сельхозналог («дорожная карта» предполагает, что они появятся с 1 марта 2026 года).

«Есть виды доходов, которые государственным ведомствам в принципе не видны и не будут видны банкам. Это, например, данные о доходах сотрудников правоохранительных и силовых органов, военных. Речь идет о большой группе граждан — несколько миллионов человек. По ним вообще непонятно, какую информацию автоматически смогут получать банки, придется работать только с бумажными справками. А как по бумажным справкам выдавать онлайн-кредиты?» — рассуждает Емелин.

Директор департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Елена Самохина тоже обращает внимание на закрытость данных о доходах некоторых категорий граждан. Отдельно она напоминает о практике неофициальных выплат работникам со стороны бизнеса, которые не отражаются в государственных базах. В таких случаях ни цифровой профиль, ни выписки с зарплатных счетов не позволяют объективно оценить реальный доход гражданина, добавляет Самохина. В АБР тоже считают, что отмена модельного подхода оценки клиентов в автокредитовании создаст для банков дополнительные сложности, хотя и ожидаемые. Как отмечает Самохина, у банков есть опция получать данные о заемщиках через «Цифровой профиль гражданина» (ЦП) с 2019 года в экспериментальном режиме.

«Однако к нему подключены далеко не все банки, активно кредитующие население. На начало декабря к ЦП были подключены 87 кредитных организаций», — говорит эксперт.

НСФР также указывает, что отмена послаблений в автокредитовании затронет не только банковский бизнес, но и продажи автомобилей. В 2025 году россияне приобрели в кредит 60–65% новых отечественных машин и около 79% иномарок. Доля кредитных продаж в сегменте машин с пробегом составляет 28%, говорится в материалах объединения. Банкиры ожидают, что ужесточение правил оценки потенциальных заемщиков при оформлении автокредитов негативно скажется и на уровне одобрения заявок, и на выдачах.

«Во-первых, само оформление таких кредитов, как правило, локализовано не в банке, человек подает заявку, находясь в автосалоне, в момент его оформления нам нужно достаточно оперативно разобраться с оценкой его доходов, и любая задержка с получением официальных данных сделает покупку машины в кредит невозможной. Ведь заемщики не будут иметь с собой справки о доходах. Во-вторых, часто бывает, что клиент приобретает автомобиль на семью, то есть банкам важно оценивать доход домохозяйства, а не индивидуально конкретного лица, которое пришло покупать. Я уж не говорю про оформление машины на супругу или совершеннолетних детей. Человек, который формально приобретает, он может не иметь лично достаточного дохода, но иметь [его] внутри домохозяйства или может иметь несколько разных источников дохода. Когда банки его оценивают по внутренним моделям, они все эти факторы могут учесть», — объясняет Емелин. Он подчеркивает, что ужесточение условий — это не столько проблема банков, сколько проблема заемщиков.

Что говорят участники рынка «Основной риск заключается в том, какая доля заемщиков сможет официально подтвердить доход и насколько он будет соответствовать величине дохода, указанной заемщиками в анкете», — говорит начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш. Он также прогнозирует усложнение клиентского пути, поскольку большинству граждан будет недостаточно иметь при себе только паспорт и второй документ (например, водительское удостоверение). По оценкам ОТП Банка, объем выдач автокредитов может сократиться на 20–50% в зависимости от готовности заемщиков официально подтверждать доходы.

Отмена послаблений при неполноценном доступе банков к «Цифровому профилю гражданина» создает регуляторный разрыв, который может повлиять на стабильность выдачи автокредитов, предупреждает начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко. Он тоже ждет существенного снижения уровня одобрений заявок на автокредиты с начала 2026 года и затяжного спада выдач таких ссуд — с первого по третий квартал следующего года.

«Мы уверены, что с начала 2026 года у банков существенно сократятся возможности для оценки потенциальных заемщиков при выдаче автокредитов», — предупреждает представитель Т-банка. Он тоже отмечает, что сервис «Цифровой профиль» готов лишь частично. «Какое-то время будет возможность подтвердить доход справкой, но уже со второго квартала 2026 года планируется ужесточение регулирования по таким документам», — добавляет представитель Т-банка.

Какие аргументы приводит ЦБ

«О планах не продлевать упрощенный подход к оценке дохода заемщика Банк России сообщал заранее», — сказал РБК представитель ЦБ, напомнив о докладе регулятора, который был опубликован в мае.

В Банке России также обратили внимание, что запрос данных через сервис «Цифрового профиля» — пока не единственная альтернатива для банков. Подтвердить доход все еще можно будет справкой от работодателя, выпиской по зарплатному счету в банке, банки также все еще могут оценивать платежеспособность заемщика, опираясь на региональные данные Росстата, правда, с дисконтированием полученной величины дохода.

«Опыт введения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам в 2023 году показывает, что меры не приводят к резкому сокращению кредитования. Кредитование перераспределяется между банками в пользу тех, кто может подтвердить доход заемщика или имеет запас лимита по выдаче кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой», — заключил представитель ЦБ.

Сколько в России выдается автокредитов По данным Frank RG, за январь—ноябрь российские банки одобрили физлицам 1,12 млн кредитов на покупку машин на 1,56 трлн руб. Год к году количество предоставленных автокредитов снизилось на 27%, а общая сумма — на 28%, но 2024 год был рекордным для российского рынка. Сейчас выдачи находятся выше значений 2023 года.

Какие оценки дают эксперты

Отказ от модельного подхода при оценке доходов по автокредитам станет ощутимым испытанием для банков и заемщиков, считает директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев. Он напоминает, что похожее охлаждение уже наблюдалось на рынке ипотеки и потребкредитов после аналогичных изменений с июля 2025 года. Главный риск — рост отказов по заявкам, полагает Гамзаев.

«В более долгой перспективе рынок может адаптироваться. Если ключевая ставка стабилизируется, годовой прирост автокредитования в 2026 году способен составить 10–20%, но начало года, скорее всего, пройдет под знаком более жестких требований к заемщикам», — прогнозирует он.

Старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов тоже ожидает, что в начале 2026 года авторынок войдет в фазу адаптации. По его словам, банки по-разному оценивают «степень жесткости» будущих изменений.

«Кто-то говорит, например, что полностью перейдет только на официальные справки и падение уровня одобрения в этом случае может быть существенным — до 40% в худшем сценарии, но мне, если честно, это кажется преувеличением. Понятно, что в первом квартале будет просадка уровня одобрения заявок и выдач, но это логично, пока банки адаптируются. Потом ожидаем, что баланс будет найден и серьезного шока рынок не испытает. Есть банки, которые оценивают предстоящее ужесточение условий мягче, рассчитывают использовать всевозможные справки от заемщиков», — отмечает эксперт. Он высказывает опасения, что на рынке может активизироваться практика предоставления фиктивных справок о доходе от клиентов.

«Если человеку нужна машина, он может быть готов пойти и на такие истории, чтобы подтвердить доход как угодно. С одной стороны, это, безусловно, негативно для рынка, но с другой — это вполне может прилично сгладить удар от регулирования», — рассуждает Сухов. По его оценкам, сложности с одобрением автокредитов могут быть у госслужащих, силовиков и граждан с низкими доходами и серыми зарплатами.

«Мы исходим из того, что ключевая ставка в 2026 году будет плавно снижаться и это будет оказывать позитивный эффект на выдачи, в том числе автокредитов, регуляторные изменения в этом сегменте нивелируются. Будет здорово, если рынок адаптируется за первый квартал, но кажется, что нужно больше времени. По нашему прогнозу, в 2026 году объем выдач автокредитов вырастет на 6% к прошлому году. Это довольно умеренный рост. А с учетом того, что цены на машины продолжают расти, а значит, и средний чек автокредитов, то в количественном выражении прирост выдач может быть еще более скромным — на уровне 2025 года или даже чуть ниже», — говорит Сухов.

Опрошенные РБК банки сообщили, что готовятся к предстоящим изменениям — будут больше ориентироваться на зарплатных клиентов, упрощать процесс загрузки справок о доходах. Продавцы машин тоже не отстают, замечает Сухов: «Вижу, что дилеры активно готовятся работать с клиентами, которые столкнутся с отказами в кредитах от банков, замещать банковские кредиты иными инструментами. Сейчас уже появились на рынке решения, когда получается такой отчасти синдицированный кредит — в сделке по покупке машины с пробегом может фигурировать заем от МФО и автолизинг. И вот этот комбинированный продукт позволяет клиенту, не самому благонадежному с точки зрения банка, с плохой кредитной историей, с микрозаймами в прошлом, так или иначе получить машину. Что касается работы с банками, здесь у дилеров один выход — максимально наращивать пул партнеров. Чем больше банков в пуле, тем выше кумулятивная вероятность, что конкретный клиент получит одобрение по кредиту».