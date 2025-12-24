За ночь силы ПВО уничтожили над Россией 172 дрона
В течение прошедшей ночи силы ПВО сбили 172 беспилотника над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над территорией Брянской области, там ПВО перехватила 110 БПЛА. Еще 20 сбили над Белгородской областью, 12 — над Тульской и шесть — над Орловской.
Над Московским регионом уничтожили четыре беспилотника, два из них летели на Москву. Три дрона сбили над Липецкой областью и по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил, что в результате налета никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
За ночь ограничения на полеты были введены в четырех аэропортах — в Нижнем Новгороде, Ярославле, Волгограде и в московском аэропорту Домодедово. На момент подготовки публикации аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.
