Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь силы ПВО уничтожили над Россией 172 дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Четыре перехватили над Московским регионом, два из них летели на Москву. Над территорией Брянской области сбили 110 беспилотников, губернатор региона сообщил, что обошлось без разрушений и пострадавших.

В течение прошедшей ночи силы ПВО сбили 172 беспилотника над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над территорией Брянской области, там ПВО перехватила 110 БПЛА. Еще 20 сбили над Белгородской областью, 12 — над Тульской и шесть — над Орловской.

Над Московским регионом уничтожили четыре беспилотника, два из них летели на Москву. Три дрона сбили над Липецкой областью и по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Средства ПВО сбили 29 дронов над регионами России за ночь
Политика

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил, что в результате налета никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

За ночь ограничения на полеты были введены в четырех аэропортах — в Нижнем Новгороде, Ярославле, Волгограде и в московском аэропорту Домодедово. На момент подготовки публикации аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

