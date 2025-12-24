В Австралии британцу впервые аннулировали визу за свастику

В Австралии гражданину Великобритании, обвиняемому в демонстрации нацистской символики, аннулировали визу. Его планируют депортировать, сообщил ABC News глава МВД Австралии Тони Берк.

«Если кто-то приезжает сюда с целью разжигания ненависти, он может уехать», — сказал Берк.

Как передает The Sydney Morning Herald, 43-летний мужчина, проживавший в Квинсленде, использовал два аккаунта в соцсети X для демонстрации нацистской свастики и «пропаганды пронацистской идеологии». В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у него несколько видов оружия, в том числе мечи с изображением свастики, топоры и ножи.

Его обвинили в публичной демонстрации запрещенных нацистских символов и использовании услуг связи для угроз, преследования или оскорбления.

Судебное заседание по его делу должно было состояться в январе, однако Берк принял решение аннулировать визу мужчину и депортировать его в Великобританию.

Правительство Австралии ужесточило борьбу с разжиганием ненависти после стрельбы на пляже Бонди-бич в Сиднее, на котором проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. В теракте погибли 16 человек, включая одного из стрелков.

На прошлой неделе премьер-министр Энтони Альбанезе объявил о новых мерах по борьбе с антисемитизмом. В числе прочего, законопроект предусматривает расширение полномочий министра иностранных дел по аннулированию или отказу в выдаче виз тем, кто «сеет ненависть и раздор».