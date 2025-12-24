Москвичей предупредили о морозах и снегопадах до конца недели

Жителей Москвы 24 декабря ждет облачное морозное утро — температура воздуха составит около −12 градусов, но ощущаться будет как −20, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

По мере приближения полудня небо затянется, и температура поднимется до −9 градусов. Влажность в пределах 72-74% создаст чувство сырости. Ветер западный со скоростью 3,8 м/с, порывистый, порой достигающий 8,7 м/с. Атмосферное давление останется стабильным, колеблясь у отметки 755–757 мм ртутного столба.

До конца недели температура в Москве будет колебаться: днём столбик термометра будет опускаться до −10 градусов, а ночью возможно похолодание до −15. Вероятность осадков сохраняется, они будут преимущественно лёгкими, но порой возможны умеренные снегопады. Атмосферное давление будет находиться в диапазоне от 754 до 758 мм ртутного столба, что свидетельствует об относительной стабильности погодных условий.