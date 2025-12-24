Вильфанд рассказал, сохранится ли снежный покров в Москве до Нового года

Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что снег, выпавший во вторник, 23 декабря, не растает, несмотря на перепады температур, и будет постепенно увеличиваться. «Сейчас высота снежного покрова всего 1–2 сантиметра, но этот снег сохранится», — сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что в среду и четверг москвичам стоит ожидать небольших осадков, а в пятницу — мокрого снега. Несмотря на то что в пятницу столбики термометров покажут +2 градуса, в остальные дни температура в Москве будет отрицательная.

«Будет постепенно увеличиваться высота снежного покрова, она достигнет 5 — 7 сантиметров. И плотность будет такая заметная, потому что снег мокрый», — сказал он.

Ранее специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 31 декабря, по предварительному прогнозу, в Москве пойдет снег. Как днем, так и в новогоднюю ночь температура воздуха будет отрицательной — от -5 до -10 градусов.