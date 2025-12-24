Reuters сообщил о планах США захватить еще один танкер из Венесуэлы

Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, чтобы, возможно, попытаться захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, который она преследует с воскресенья, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и источник.

Речь идет о судне Bella 1. Экипаж не позволил высадиться на борт береговой охране, что означает, что к операции могут привлечь группу реагирования на угрозы морской безопасности, которая может высадиться с вертолетов.

В декабре Дональд Трамп распорядился о морской блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. В последние недели Береговая охрана захватила два нефтяных танкера вблизи Венесуэлы. 10 декабря, после захвата первого судна, генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала 45-секундное видео, на котором два вертолета приближаются к нему, а вооруженные люди в камуфляжной форме высаживаются на борт. В субботу Министерство внутренней безопасности, курирующее Береговую охрану, опубликовало снимок с ее сотрудниками на борту авианосца USS Gerald Ford, готовящимися к захвату танкера Centuries, второго из судов.

Американский чиновник пояснил агентству, что они входили в состав группы реагирования на угрозы морской безопасности и в тот момент находились слишком далеко от Bella 1, чтобы провести операцию.

Белый дом заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему «активно преследуют судно из так называемого «теневого флота», находящееся под санкциями и являющееся частью усилий по незаконному обходу санкций Венесуэлой».

