0

Reuters сообщил о планах США захватить еще один танкер из Венесуэлы

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, чтобы, возможно, попытаться захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, который она преследует с воскресенья, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и источник.

Речь идет о судне Bella 1. Экипаж не позволил высадиться на борт береговой охране, что означает, что к операции могут привлечь группу реагирования на угрозы морской безопасности, которая может высадиться с вертолетов.

В декабре Дональд Трамп распорядился о морской блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. В последние недели Береговая охрана захватила два нефтяных танкера вблизи Венесуэлы. 10 декабря, после захвата первого судна, генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала 45-секундное видео, на котором два вертолета приближаются к нему, а вооруженные люди в камуфляжной форме высаживаются на борт. В субботу Министерство внутренней безопасности, курирующее Береговую охрану, опубликовало снимок с ее сотрудниками на борту авианосца USS Gerald Ford, готовящимися к захвату танкера Centuries, второго из судов.

Американский чиновник пояснил агентству, что они входили в состав группы реагирования на угрозы морской безопасности и в тот момент находились слишком далеко от Bella 1, чтобы провести операцию.

Белый дом заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему «активно преследуют судно из так называемого «теневого флота», находящееся под санкциями и являющееся частью усилий по незаконному обходу санкций Венесуэлой».

Материал дополняется

В Австралии британцу впервые аннулировали визу за свастику Политика, 05:53
Собянин сообщил об отражении атаки на Москву еще одного дрона Политика, 05:34
Reuters сообщил о планах США захватить еще один танкер из Венесуэлы Политика, 05:31
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Вильфанд рассказал, сохранится ли снежный покров в Москве до Нового года Общество, 04:54
Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление Общество, 04:26
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 04:23
Аналитики назвали средний чек на зарубежные туры в 2025 году Общество, 04:01
СК возбудил уголовное дело после взрыва на юге Москвы Общество, 03:50
Дмитриев в шутку предположил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США Политика, 03:36
Сотрудники ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы Общество, 03:21
Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна Политика, 03:14
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 03:05
На юге Москвы прогремел взрыв Общество, 02:41