 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На подлете к Москве сбили беспилотник

Собянин: на подлете к Москве сбили беспилотник

Силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В районе Домодедово ночью были введены ограничения на использование воздушного пространства, аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление Общество, 04:26
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 04:23
Аналитики назвали средний чек на зарубежные туры в 2025 году Общество, 04:01
СК возбудил уголовное дело после взрыва на юге Москвы Общество, 03:50
Дмитриев в шутку предположил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США Политика, 03:36
Сотрудники ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы Общество, 03:21
Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна Политика, 03:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 03:05
На юге Москвы прогремел взрыв Общество, 02:41
В МИДе заявили о целесообразности возобновления авиасообщения с США Политика, 02:19
В сейфе Эпштейна хранились рублевые купюры Политика, 01:40
Уитакер сообщил о желании США понять, на что готова пойти Россия Политика, 01:36
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках Общество, 01:20
За три часа над Россией сбили 17 дронов Политика, 01:07