На подлете к Москве сбили беспилотник
Силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы.
В районе Домодедово ночью были введены ограничения на использование воздушного пространства, аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Материал дополняется
