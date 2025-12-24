Политика,
Собянин сообщил об отражении атаки на Москву еще одного дрона
Сбит еще один дрон, атаковавший Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Экстренные службы работают на месте падения обломков.
О первом уничтоженном беспилотнике Собянин написал в 04:17.
Материал дополняется
