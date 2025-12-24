 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление

Лувр установил металлические решетки на окнах галереи, где произошло ограбление

В Париже в Лувре на окнах галереи Аполлона, где два месяца назад произошло ограбление, поставили металлические решетки. Об этом музей сообщил в соцсети X и опубликовал видеозапись.

«Лувр извлекает все уроки из кражи, произошедшей 19 октября», — говорится в сообщении.

В музее также планируют установить 100 дополнительных камер видеонаблюдения. На набережной Франсуа Миттерана вокруг Лувра установили «дистанционные устройства», а во дворе Наполеона развернули мобильный полицейский участок.

«Это одна из экстренных мер, принятых после кражи», — сказал заместитель генерального директора музея Франсис Штайнбок и отметил, что аналогичное планируют сделать и с остальными окнами. Его слова передает Le Parisien.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
Общество
Фото:Benoit Tessier / Reuters

Как писала Le Monde, злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна.

Грабители пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

По делу об ограблении проходят по меньшей мере четыре человека, речь идет о двоих мужчинах 38 и 39 лет и двух женщинах 31 и 40 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Александра Озерова
Лувр Париж Франция ограбление защита музей
Материалы по теме
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
Общество
Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом»
Общество
Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление Общество, 04:26
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 04:23
Аналитики назвали средний чек на зарубежные туры в 2025 году Общество, 04:01
СК возбудил уголовное дело после взрыва на юге Москвы Общество, 03:50
Дмитриев в шутку предположил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США Политика, 03:36
Сотрудники ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы Общество, 03:21
Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна Политика, 03:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 03:05
На юге Москвы прогремел взрыв Общество, 02:41
В МИДе заявили о целесообразности возобновления авиасообщения с США Политика, 02:19
В сейфе Эпштейна хранились рублевые купюры Политика, 01:40
Уитакер сообщил о желании США понять, на что готова пойти Россия Политика, 01:36
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках Общество, 01:20
За три часа над Россией сбили 17 дронов Политика, 01:07