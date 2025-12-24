Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление

В Париже в Лувре на окнах галереи Аполлона, где два месяца назад произошло ограбление, поставили металлические решетки. Об этом музей сообщил в соцсети X и опубликовал видеозапись.

«Лувр извлекает все уроки из кражи, произошедшей 19 октября», — говорится в сообщении.

В музее также планируют установить 100 дополнительных камер видеонаблюдения. На набережной Франсуа Миттерана вокруг Лувра установили «дистанционные устройства», а во дворе Наполеона развернули мобильный полицейский участок.

«Это одна из экстренных мер, принятых после кражи», — сказал заместитель генерального директора музея Франсис Штайнбок и отметил, что аналогичное планируют сделать и с остальными окнами. Его слова передает Le Parisien.

Как писала Le Monde, злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна.

Грабители пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

По делу об ограблении проходят по меньшей мере четыре человека, речь идет о двоих мужчинах 38 и 39 лет и двух женщинах 31 и 40 лет.