Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление
В Париже в Лувре на окнах галереи Аполлона, где два месяца назад произошло ограбление, поставили металлические решетки. Об этом музей сообщил в соцсети X и опубликовал видеозапись.
«Лувр извлекает все уроки из кражи, произошедшей 19 октября», — говорится в сообщении.
В музее также планируют установить 100 дополнительных камер видеонаблюдения. На набережной Франсуа Миттерана вокруг Лувра установили «дистанционные устройства», а во дворе Наполеона развернули мобильный полицейский участок.
«Это одна из экстренных мер, принятых после кражи», — сказал заместитель генерального директора музея Франсис Штайнбок и отметил, что аналогичное планируют сделать и с остальными окнами. Его слова передает Le Parisien.
Как писала Le Monde, злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна.
Грабители пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей.
По делу об ограблении проходят по меньшей мере четыре человека, речь идет о двоих мужчинах 38 и 39 лет и двух женщинах 31 и 40 лет.
