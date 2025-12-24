Аэропорт Ярославля ввел ограничения на полеты

Аэропорт Ярославля приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на использование воздушного пространства также действуют у аэропорта Домодедово и в районе аэропорта в Нижнем Новгороде. Там прием и выпуск воздушных рейсов осуществляют по согласованию.

Ограничительные меры были введены из соображений безопасности.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

В ночь на 24 декабря полеты также приостановили в аэропорту Волгограда, на момент подготовки материала ограничения сняты.