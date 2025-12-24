Дмитриев в шутку предположил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США

Дмитриев в шутку предположил, что главе ЕК фон дер Ляйен запретят въезд в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку предположил, что США запретят въезд для главы Еврокомиссии Уруслы фон дер Ляйен.

Так он ответил на публикацию американского госсекретаря Марко Рубио в соцсети X, в которой говорится, что США запретят въезд ряду «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса» в рамках борьбы с цензурированием американских платформ. В своем посте Рубио не упомянул, на кого именно будут наложены санкции.

«Ого, Урсула «Пфайзер» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США?», — написал Дмитриев. Он в шутку предложил главе ЕК «обменяться» санкциями, наложенными на него в 2022 году.

Позднее заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс в соцсети X сообщила, на кого были наложены ограничения.

В черный список попали бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, который в 2024 году пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску «полным применением» санкций в рамках Акта о цифровых услугах ЕС (DSA) за дезинформацию в соцсети X.

Также въезд был запрещен главе британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрану Ахмеду. Как отметила Роджерс, он призывал заблокировать двенадцать американских противников прививок от коронавирусной инфекции.

Под ограничения попали глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, основатель немецкой организации HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и соруководитель организации Жозефина Баллон.