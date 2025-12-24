 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дмитриев в шутку предположил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США

Дмитриев в шутку предположил, что главе ЕК фон дер Ляйен запретят въезд в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку предположил, что США запретят въезд для главы Еврокомиссии Уруслы фон дер Ляйен.

Так он ответил на публикацию американского госсекретаря Марко Рубио в соцсети X, в которой говорится, что США запретят въезд ряду «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса» в рамках борьбы с цензурированием американских платформ. В своем посте Рубио не упомянул, на кого именно будут наложены санкции.

«Ого, Урсула «Пфайзер» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США?», — написал Дмитриев. Он в шутку предложил главе ЕК «обменяться» санкциями, наложенными на него в 2022 году.

Трамп запретил въезд в США для граждан Палестины и еще семи стран
Политика
Фото:Haseeb Alwazeer / Reuters

Позднее заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс в соцсети X сообщила, на кого были наложены ограничения.

В черный список попали бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, который в 2024 году пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску «полным применением» санкций в рамках Акта о цифровых услугах ЕС (DSA) за дезинформацию в соцсети X.

Также въезд был запрещен главе британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрану Ахмеду. Как отметила Роджерс, он призывал заблокировать двенадцать американских противников прививок от коронавирусной инфекции.

Под ограничения попали глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, основатель немецкой организации HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и соруководитель организации Жозефина Баллон.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Александра Озерова
Кирилл Дмитриев Урсула фон дер Ляйен США черный список Марко Рубио санкции запрет на въезд
Материалы по теме
Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности
Политика
Трамп запретил въезд в США для граждан Палестины и еще семи стран
Политика
Министр призвала закрыть въезд в США из стран, откуда едут за «халявой»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление Общество, 04:26
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 04:23
Аналитики назвали средний чек на зарубежные туры в 2025 году Общество, 04:01
СК возбудил уголовное дело после взрыва на юге Москвы Общество, 03:50
Дмитриев в шутку предположил, что фон дер Ляйен запретят въезд в США Политика, 03:36
Сотрудники ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы Общество, 03:21
Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна Политика, 03:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 03:05
На юге Москвы прогремел взрыв Общество, 02:41
В МИДе заявили о целесообразности возобновления авиасообщения с США Политика, 02:19
В сейфе Эпштейна хранились рублевые купюры Политика, 01:40
Уитакер сообщил о желании США понять, на что готова пойти Россия Политика, 01:36
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках Общество, 01:20
За три часа над Россией сбили 17 дронов Политика, 01:07