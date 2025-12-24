 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Тульскую область

Миляев: в Тульской области из-за атаки дронов загорелось предприятие
Сюжет
Военная операция на Украине
На одном из предприятий в Тульской области произошел пожар. Его уже локализовали, пострадавших нет. Также повреждения получило домовладение в Большой Туле

Минувшей ночью над Тульской областью сбили 12 беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

По его словам, в ходе отражения атаки в фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле попали обломки дрона. Строение получило повреждения.

«Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано», — написал Миляев, добавив, что пострадавших нет.

На подлете к Москве сбили беспилотник
Политика
Сергей Собянин&nbsp;

Российские регионы периодически подвергаются атакам дронов на фоне военной операции. По данным Минобороны, в ночь на 24 декабря над Россией было сбито 172 беспилотника, в том числе несколько над Московским регионом.

Тульская область начала подвергаться атакам дронов еще с вечера 23 декабря. В последний раз угроза атаки действовала в регионе в ночь на 19 декабря — тогда объявляли ракетную опасность. Минобороны о сбитых над Тульской областью дронах утром того дня не сообщало.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Тульская область беспилотники Дмитрий Миляев пожар
