Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Тульскую область
Минувшей ночью над Тульской областью сбили 12 беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
По его словам, в ходе отражения атаки в фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле попали обломки дрона. Строение получило повреждения.
«Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано», — написал Миляев, добавив, что пострадавших нет.
Российские регионы периодически подвергаются атакам дронов на фоне военной операции. По данным Минобороны, в ночь на 24 декабря над Россией было сбито 172 беспилотника, в том числе несколько над Московским регионом.
Тульская область начала подвергаться атакам дронов еще с вечера 23 декабря. В последний раз угроза атаки действовала в регионе в ночь на 19 декабря — тогда объявляли ракетную опасность. Минобороны о сбитых над Тульской областью дронах утром того дня не сообщало.
