Ложь остается в законе

Депутаты отказались вносить изменения в свою скандальную инициативу

Депутаты-единороссы Андрей Альшевских и Сергей Боярский не будут перевносить законопроект о штрафах за публикацию ложного контента в социальных сетях, выяснил РБК. Ранее закон раскритиковали кремлевские юристы

Андрей Альшевских (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Править отказались

Закон о защите информации, вводящий ответственность за отказ от удаления недостоверного или противоправного контента из социальных сетей, не будет изменен до принятия в первом чтении. Об этом РБК рассказал один из авторов законопроекта, депутат от фракции «Единой России» Андрей Альшевских и подтвердил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

«Мы не будем перевносить наш законопроект до его принятия в первом чтении. Все замечания, о которых говорилось ранее, по нашему мнению, могут быть внесены при доработке ко второму чтению», — сказал Альшевских. Он напомнил, что, несмотря на высказанные замечания, концепция закона была поддержана и профильными комитетами Госдумы, и правительством.

Соавтор закона Сергей Боярский на момент сдачи материала не был доступен для комментариев РБК.

Авторы закона действительно «не будут перевносить» свой законопроект, подтвердил РБК Исаев. «Они настаивают на том, чтобы его концепция была одобрена в первом чтении, а все изменения будут внесены ко второму», — заявил единоросс.

У авторов законопроекта есть срок до 30 сентября перевнести текст законопроекта, не отзывая его, сказал РБК глава комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Мы подождем. Если они этим правом не воспользуются, то будем работать с тем текстом законопроекта, что есть, обсуждать его с представителями медиаиндустрии, представителями соцсетей, экспертами», — сказал он.

Сроки рассмотрения закона в первом чтении собеседники РБК не уточнили. По словам Альшевских, «в ближайшие дни этого не будет». Он не исключил рассмотрения инициативы в первом чтении до конца текущей сессии.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Миллионы за репост

Законопроект вносит изменения в закон о защите информации и требует от социальных сетей создания управляющих органов — так называемых операторов — для борьбы с недостоверной информацией.

По замыслу Боярского и Альшевских, оператор социальной сети — «это организатор распространения информации», который позволяет обмениваться электронными сообщениями и у которого более 2 млн пользователей на территории России.

Под такое определение подпадают и мессенджеры, например WhatsApp, Viber и Telegram, хотя авторы законопроекта утверждают, что он касается только социальных сетей. Определить «операторов» в случае принятия законопроекта должны будут как российские, так и зарубежные соцсети, подчеркивается в пояснительной записке (.doc) к законопроекту.

Именно операторы должны будут ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней «информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию», подчеркивали авторы закона. «Ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию операторы должны будут в течение суток.

Если «ложный» контент не будет удален, то поправки в КоАП предлагают штрафы для операторов. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 млн до 5 млн руб., для юридических — от 30 млн до 50 млн руб. На самих пользователей соцсетей эти штрафы распространяться не будут, уточнял Боярский.

Скандальный закон

Законопроект был внесен Боярским и Альшевских 12 июля. 18 июля ​комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам принять его в первом чтении, высказав при этом замечания. Положительный отзыв был дан комитетом-соисполнителем по безопасности и противодействию коррупции, «поскольку законопроект направлен на оздоровление информационного пространства, чтобы люди не получали доступ к запрещенной информации», отмечалось в заключении комитета.

В то же время на текущую версию законопроекта поступил отрицательный отзыв Государственно-правового управления (ГПУ) президента России. Юридические замечания к тексту проекта закона были и у правового управления Госдумы. В заключении думского правового управления критиковалась расплывчатость формулировки «оператор социальной сети», юристы также сомневались в идее удалять не только информацию, признанную противоправной, но и ее копии.

Замечания высказала и комиссия правительства по законопроектной деятельности. Понятия «недостоверная информация», которым оперируют авторы предложения, нет в законодательстве, указывалось в ее заключении. Этот термин комиссия признала «субъективным». В правительстве попросили уточнить, что значит фраза «оператор социальной сети», и предложили разработать методику оценки численности пользователей соцсетей.

Из-за резонанса авторы приняли решение перевнести текст законопроекта еще до принятия его в первом чтении, пояснял в июле РБК Боярский.

Законопроект сразу после внесения подвергся резкой критике со стороны представителей интернет-индустрии и общественности. Представитель «Яндекса» называл штрафы неоправданно высокими. «В КоАПе подобные штрафы применяются в исключительных случаях, когда, например, речь идет о нарушениях безопасности военных объектов или о поддержке терроризма», — говорил он.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников уточнял, что предлагаемая депутатами норма о борьбе с противоправным контентом в этой соцсети уже работает: любой пользователь этой социальной сети уже сейчас может сообщить с помощью кнопки «пожаловаться» о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте.

Руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе называл этот законопроект продолжением политики репрессий в отношении интернета. «Этот путь тупиковый и очень неприятный. Штраф предусмотрен большой, но что такое порочащие репутацию сведения? Необходима твердая система ориентиров, чтобы понимать, что является порочащим, а что нет», — говорил он РБК.

Внесение законопроекта без изменений значит, что кремлевский внутриполитический блок желает принять его быстрее, а, возможно, к этому «приложили руки» и силовики, предположил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Имидж Госдумы от его принятия, конечно, пострадает, но спасти его невозможно. Думу все равно будут использовать для разного рода одиозных законопроектов», — считает эксперт.