Общество⁠,
0

Илон Маск назвал себя инопланетянином

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский миллиардер Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе пошутил, что является инопланетянином.

Маск рассказал, что его компания SpaceX, помимо прочего, занимается изучением возможных форм жизни во Вселенной, обладающих сознанием. При этом он отметил, что у человечества нет доказательств существования или отсутствия инопланетян.

«Меня часто спрашивают: «Есть ли среди нас инопланетяне?» И я отвечаю: «Есть — это я». Но мне, конечно, не верят», — сказал он и пошутил, что если бы на Земле и были инопланетяне, то он был бы одним из них.

Маск фразой о свече в кромешной тьме ответил на вопрос об инопланетянах
Технологии и медиа
Илон Маск

Маск неоднократно говорил, что сомневается в существовании инопланетян, в 2023 году он предположил, что человек — единственное существо в этой части галактики, у которого есть сознание.

Американский бизнесмен страдает от синдрома Аспергера, психического расстройства, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Илон Маск инопланетяне Давос
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
