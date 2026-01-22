Илон Маск назвал себя инопланетянином
Американский миллиардер Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе пошутил, что является инопланетянином.
Маск рассказал, что его компания SpaceX, помимо прочего, занимается изучением возможных форм жизни во Вселенной, обладающих сознанием. При этом он отметил, что у человечества нет доказательств существования или отсутствия инопланетян.
«Меня часто спрашивают: «Есть ли среди нас инопланетяне?» И я отвечаю: «Есть — это я». Но мне, конечно, не верят», — сказал он и пошутил, что если бы на Земле и были инопланетяне, то он был бы одним из них.
Маск неоднократно говорил, что сомневается в существовании инопланетян, в 2023 году он предположил, что человек — единственное существо в этой части галактики, у которого есть сознание.
Американский бизнесмен страдает от синдрома Аспергера, психического расстройства, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
