Уиткофф приехал в Кремль

Кортеж спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приехал в Кремль, передает RT. Там он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Уиткофф прибыл в Москву вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Как писала Financial Times, члены американской делегации обсудят с Путиным возможность провести трехстороннюю встречу России, Украины и США в ОАЭ 23 и 24 января. Ранее проведение таких переговоров анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с Трампом в Давосе. По данным FT, в Абу-Даби Москве предложат «энергетическое перемирие» — прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украиины в обмен на остановку ударов по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Кремль сообщал, что разговор Путина, Уиткоффа и Кушнера будет касаться урегулирования с Украиной и «других сопутствующих тем».

Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй. В последний раз они встречались с Путиным в начале декабря.