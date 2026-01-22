 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф приехал в Кремль

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Кортеж спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приехал в Кремль, передает RT. Там он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Уиткофф прибыл в Москву вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Что Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным в Москве
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер

Как писала Financial Times, члены американской делегации обсудят с Путиным возможность провести трехстороннюю встречу России, Украины и США в ОАЭ 23 и 24 января. Ранее проведение таких переговоров анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с Трампом в Давосе. По данным FT, в Абу-Даби Москве предложат «энергетическое перемирие» — прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украиины в обмен на остановку ударов по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Кремль сообщал, что разговор Путина, Уиткоффа и Кушнера будет касаться урегулирования с Украиной и «других сопутствующих тем».

Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй. В последний раз они встречались с Путиным в начале декабря.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Теги
Персоны
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Кремль Владимир Путин
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
