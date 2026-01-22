 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ узнала о планах США полностью вывести армию из Сирии

США изучают возможность полного вывода своих войск из Сирии после поражения курдских сил, пишет WSJ. В случае роспуска поддерживаемых Вашингтоном SDF в Пентагоне не видят смысла в продолжении миссии
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вашингтон рассматривает возможность полного вывода своих войск из Сирии после разгрома поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF), состоящих из курдов, сообщает The Wall Steet Journal со ссылкой на американских чиновников.

На прошлой неделе сирийские правительственные войска в ходе наступления захватили часть территорий, подконтрольных курдским силам, в частности крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Омар и газовое месторождение Conoco в Дейр-эз-Зоре, крупнейшую плотину страны на Евфрате и стратегически важный город Табка близ Ракки. Как писала WSJ, успешное наступление правительственных войск связано с тем, что поддерживавшие SDF силы арабских племен перешли на сторону властей Сирии.

18 января сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и поэтапной интеграции персонала SDF в состав правительственной армии. Также соглашение предусматривает, что ответственность за лагеря и тюрьмы с заключенными членами ИГ (организация признана в России террористической организацией и запрещена) полностью переходит к правительству Сирии.

Основная миссия американского контингента в Сирии — борьба с террористами ИГ. По данным WSJ, в стране находится около 1 тыс. американских военных, большинство из них находятся на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами SDF. Также небольшая часть военнослужащих США дислоцируется на базе Эт-Танф на юге.

По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в «жизнеспособности» американской миссии в Сирии после поражения SDF. Курдские силы все еще контролируют города Кобани и Хасака, где проживает большое количество курдов, однако если SDF будут полностью распущены, в Вашингтоне не видят смысла в продолжении миссии.

Одним из факторов, влияющих на это решение, является сложность сотрудничества с сирийскими правительственными войсками: как говорят два собеседника WSJ, многие из служащих там связаны с ИГ и «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) или причастны к военным преступлениям в отношении курдов и друзов.

Во время операции против курдских сил правительственные войска близко подошли к объекту, где базируются американские военные, рассказали два чиновника. Один из них сообщил, что военные США сбили в этот период по меньшей мере один беспилотник сирийского производства.

Президент Сирии поговорил с Трампом после прекращения боев с курдами
Политика
Ахмед аш-Шараа

Еще один вопрос, который влияет на потенциальное решение о выводе войск США, — статус находящихся в заключении на северо-востоке Сирии членов ИГ после захвата правительственными силами этих территорий. 21 января американские военные начали перевозить боевиков ИГ из изолятора в Хасаке в Ирак. Всего силы США могут перевезти до 7 тыс. заключенных участников ИГ на контролируемые Ираком объекты. Источники WSJ и Reuters сообщили, что на прошлой неделе из тюрьмы Шаддади сбежали 200 боевиков ИГ, после того как силы SDF ушли из города. Сбежавших поймали правительственные силы.

О планах США вывести все войска из Сирии NBC сообщал еще в феврале прошлого года. В апреле 2025-го The New York Times написала о начале вывода американских сил из страны. К началу июня Сирию покинули около 500 американских военных, также силы США закрыли две базы и передали контроль за еще одной SDF.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сирия США вывод войск курды
