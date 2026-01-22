Экс-глава РАН раскрыл план главных научных разработок на ближайшие 15 лет

В Национальном центре физики и математики в Сарове в 2030 году ожидают первых результатов установок мегасайенс и создания ИИ-инструмента для отслеживания реакции сетевых сообществ на решения власти

Александр Сергеев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Какие результаты обещаны от установок мегасайенс

В 2030 году Национальный центр физики и математики (НЦФМ) отчитается тем, что в нем заработали первые этапы трех проектов мегасайенс и получены первые результаты, заявил на стратегической сессии, посвященной реализации центра, его научный руководитель, бывший глава РАН Александр Сергеев.

Сессия, состоявшаяся в «Росатоме» в четверг 22 января, была приурочена к пятилетию решения о создании центра. За прошедшее время проект состоялся и развивается, сказал Сергеев.

«Для нас очень важным является судьба наших флагманских установок мегасайенс. Без таких крупных установок проект не может в полной мере отвечать задачам и вызовам, которые перед ним поставлены», — продолжил он, представляя на слайдах планируемые результаты работы трех установок к 2030 и 2040 годам.

Флагманский проект НЦФМ, по словам Сергеева, это Источник комптоновского излучения. В 2030 году в нем будет запущено малое накопительное кольцо, будет запущен инжектор для большого накопительного кольца с энергией гамма квантов от 500 кэВ до 10МэВ. «Мы представим в качестве результата то, что мы зарегистрируем комптоновский свет в диапазоне от 500 кэВ до 10МэВ. Цель этого проекта — создание самого яркого в мире источника по числу фотонов в секунду. В 2030 году компотоновский свет получим во всем диапазоне», — заявил Сергеев.

В 2040 году на этой установке должен быть создан источник квазимонохроматического гамма-излучения рекордной яркости в диапазоне энергий 5-200 МэВ с потоком до 10 в 11-ой степени фот/с, который позволит проводить уникальные исследования экстремальных состояний вещества, адронной физики, нуклеосинтеза в астрофизике.

Вторая мегасайенс установка — лазер XCELS, проект Центра исследования экстремальных световый полей. Как сообщил Сергеев, к 2030 году НЦФМ отчитаемся тем, что будет завершен первый этап XCELS 100 и мы получим при взаимодействии сталкивающихся лазерных пучков электронно-позитронную плазму с мощным источником гамма излучения. «Это будет наш зачет, этого никто в мире пока не делал и мы уверены, что не сделает», — заверил он.

Третья установка — ЭФВУ-суперкомпьютер с фотонным ускорительным устройством. В 2030 году будет создан гибридная электронно-фотонная машина, которая продемонстрирует скорость до 10 в 21-ой степени оп/с для обработки больших потоковых данных. «Это будет результат если не лидирующий, то на самом переднемировом уровне», — сказал научный руководитель.

Четвертый проект НЦФМ — нейтринная обсерватория, которую планируется создать в Снежинске (Челябинская область). «Все мы знаем, что нейтрино — это взгляд в новую физику, взгляд в новый мир. Проблема заключается в том, что нейтрино относительно низких энергий несет очень много информации, но детектировать нейтрино крайне сложно. Мы используем очень мощный источник нейтрино, какого нет в мире. Создадим самые мощные детекторы», — сказал Сергеев.

«У меня первое впечатление было, что это полностью безнадежно, но из опыта предыдущего я знаю, что если какое-то дело кажется безнадежным, то с большой вероятностью оно окажется очень и очень перспективным. Надо просто работать и идти вперед», — охарактеризовал проект по нейтрино академик РАН Константин Гребенкин.

Национальный центр физики и математики создается по поручению президента Владимира Путина в городе Саров Нижегородской области. Ключевые участники: Министерство науки и высшего образования, госкорпорация «Росатом», Российская академия наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт «Курчатовский институт», Объединенный институт ядерных исследований, Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. В 2021 году был создан филиал МГУ в Сарове. Стипендия магистрантов — 55 тыс. рублей, аспирантов — 75 тыс. На конец 2025 года МГУ Саров выпустил три потока магистрантов — это 140 специалистов.

Помимо установок мегасайенс в НЦФМ работает еще 7 лабораторий с установками мидисайенс, которые будут расположены в Центре коллективного пользования. Центр будет достроен в следующем году, а установки должны будут дать первые результаты к 2030 году.

Разработка для выявления инфлюенсеров в сети

Поскольку искусственный интеллект стал одним из основных трендов мирового научно-технологического развития, в НЦФМ было сформировано девятое направление «ИИ и большие данные», сообщил научный руководитель направления Южного федерального университета, академик РАН Игорь Каляев. В рамках него развивается несколько направлений и проектов, результаты которых имеют широкое внедрение как в «Росатоме», так в целом в стране, сообщил он.

Первый проект называет «Нейроэлектроны», посвящен разработка радиационностойких мемристорных микросхем. К 2030 году планируется выйти на их серийное производство микросхем.

Второй проект — технологии для эффективного прогнозного моделирования поддержки принятия решений. Созданы уже методы и технологии проактивного управления для динамических систем. Разработанные методы позволяют осуществлять высокоточный прогноз состояния объекта атомной энергетики и оценивать остаточные ресурсы.

Третий проект направлен на мониторинг, выявление и оценку социально-психологический реакций сетевых сообществ на общественно-значимые события. Он позволяет выявлять тренды и аномалии в психоэмоциональном реагировании сетевых сообщества, оценивать психоэмоциональную напряженность, выявлять явных инфлюенсеров, влияющих своими сообщениями на настроение сообществ, рассказал Каляев.

В настоящее время макет системы выявления и оценки представлен для опытной эксплуатации в администрацию Сарова и департамент коммуникации и международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ, а к 2030 будет создана полномасштабная автоматизированная система поддержки принятия решений для выявления и анализа реакций сетевого сообщества, которая позволит повысить качество управленческих решений и удовлетворенности населения проводимой политики на локальном или федеральном уровне, сказал Каляев. Система будет установлена в администрации моногородов Росатома, в отделах общественных связей градообразующих мероприятий госкорпорации.