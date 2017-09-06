Инфляция вернулась в прошлый век

Росстат подсчитал изменение потребительских цен в августе

Инфляция в августе составила 3,3% год к году, сообщил Росстат. Это самый низкий показатель за всю новейшую историю страны

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Потребительские цены в августе выросли лишь на 3,3% по сравнению с августом прошлого года, говорится в сообщении Росстата, опубликованном во вторник. Это самый низкий показатель за всю новейшую историю страны — с начала 1990-х годов.

Дефляция за месяц (август к июлю) составила 0,5% — это тоже исторический рекорд. Наиболее близко к нему дефляция подбиралась в августе 2003 года, когда снижение цен составило 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным терминала Bloomberg.

Временные факторы

Ниже таргета ЦБ (который по плану должен быть достигнут к концу 2017 года) инфляция уже опускалась в июле — тогда она составила 3,9% по сравнению с июлем прошлого года. Минэкономразвития сообщало, что потенциал снижения цен на фрукты и овощи «еще не исчерпан», и ожидало августовскую инфляцию на уровне 3,3–3,6% год к году (или падения цен на 0,3–0,5% по сравнению с июлем). Прогноз ведомства оказался точнее ожиданий аналитиков — консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал инфляцию 3,7% год к году и снижение цен на 0,2% по сравнению с июлем. Почти столь же низким, как в этом августе, рост цен был лишь в мае 2012 года (тогда было 3,6% год к году), вскоре после того, как Центробанк впервые поставил перед собой цель достичь инфляции в 4%.

Базовый индекс потребительских цен, при расчете которого делается поправка на краткосрочные волатильные факторы, составил 3%. Весомый вклад в помесячную дефляцию в августе внесли цены на продукты питания, которые за месяц снизились на 2,2%, следует из данных Росстата, стоимость минимального набора продуктов снизилась на 5,6% (с начала года выросла на 4,1%). Цены на непродовольственные товары выросли в августе на 0,1%. Всего с начала года инфляция в России составила 1,8% (годом ранее было 3,9%).

Замедление инфляции связано с временными факторами — динамикой цен на плодоовощную продукцию, которые снизились, в частности, из-за переноса урожая, вызванного холодами в конце весны — начале лета, объясняет главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. В последние пару месяцев цены на продукты росли значительно медленнее из-за двух основных факторов — улучшения погоды и роста импорта продовольствия из Турции после снятия двусторонних торговых ограничений, объясняют в своем обзоре аналитики Citi.

Через несколько месяцев эта динамика может поменяться, говорит Кузьмин. «Раньше, когда инфляция была высокой, такие колебания были менее заметны», — отмечает Кузьмин. Теперь же, при других масштабах инфляции, отклонение на те же полпроцента воспринимается уже по-другому, добавляет он.

«В августе в 72 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1–1,3% в результате снижения цен на продукты питания на 0,3–3,8%. Наиболее значительное снижение цен и тарифов отмечалось на потребительских рынках Республики Калмыкия и Тверской области — на 1,3 и 1,2% соответственно», — отмечает Росстат. В Москве цены снизились на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%. Впрочем, в восьми регионах дефляции не было.

Но выше целевого уровня в 4% пока находится показатель среднегодовой скользящей инфляции, который отражает изменение среднего уровня цен за последние 12 месяцев к среднему уровню цен за предыдущие 12 месяцев, указывал ЦБ по итогам июля. Он составляет 5,1% (этот индикатор менее чувствителен к разовым шокам). ЦБ не раз заявлял о том, что нужно ограничить инфляционные риски, сохранив умеренно жесткую денежно-кредитную политику. Минэкономразвития в своем официальном прогнозе ждет инфляции на уровне 3,7% в этом году и 4% в следующие три года.

Помогут ли овощи бизнесу

Из-за замедления роста цен стратегия Центробанка по снижению ключевой ставки меняться не будет, хотя новые данные по инфляции и могут привести к ускорению смягчения денежно-кредитных условий, считает Кузьмин. В этом году регулятор трижды снижал ставку — с сентября прошлого года по март текущего она сократилась с 10 до 9%. Однако на июльском заседании ЦБ приостановил курс на смягчение денежной политики, оставив ставку на прежнем уровне. Это произошло после появления данных об аномально (по нынешним меркам) высокой инфляции в июне в 4,4%, возникшей из-за холодов, которые привели к росту цен на фрукты и овощи.

Стоимость кредита — «самая горячая точка для бизнеса», говорил в интервью РБК президент «Опоры России» (одна из крупнейших ассоциаций малого и среднего бизнеса) Александр Калинин. По опросам Российского союза промышленников и предпринимателей, объединяющего представителей крупного бизнеса, чуть менее четверти респондентов считают «наиболее острой проблемой» сложность с получением кредитов.

Низкая инфляция будет способствовать более быстрому смягчению кредитных условий, неоднократно заявлял министр экономического развития Максим Орешкин. По оценке Кузьмина, к концу года ставка опустится с нынешних 9% до 8,25%, а «ставка конца цикла» смягчения кредитной политики — 7,5%, этого значения она достигнет в третьем квартале следующего года (эти ожидания совпадают с консенсус-прогнозом Bloomberg). Ближайшее заседание ЦБ по этому вопросу пройдет в сентябре — на нем, по ожиданиям аналитиков, регулятор снизит ставку на 25 б.п.

ЦБ при установке ключевой ставки во многом ориентируется на инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев. В августе, по опросу «инФОМ», они снизились до 9,5% — минимального значения за всю историю. По методологии регулятора, которая учитывает не интервальные значения в ответах респондентов, а их оценку изменений, накладываемую на нынешний уровень роста цен, это означает, что ожидания снизились до 3,7% в августе после 4,1–4,2% в июле.