Спорт⁠,
0

Футболистка сборной России перешла в турецкий клуб

Нападающая сборной России Елена Шестернева перешла в турецкий «Трабзонспор»
Нападающая сборной России Елена Шестернева продолжит карьеру в турецком клубе «Трабзонспор». Срок действия контракта не раскрывается
Елена Шестернева
Елена Шестернева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российская футболистка Елена Шестернева заключила контракт с турецким «Трабзонспором», о чем клуб сообщил на своей странице в социальной сети X.

Срок действия соглашения не раскрывается.

26-летняя Шестернева ранее выступала за краснодарскую «Кубаночку», петербургский «Зенит» и московское «Динамо», которое покинула в декабре 2025 года. За главную сборную России нападающая дебютировала в 2019 году, провела в ее составе 10 матчей и забила один гол.

«Трабзонспор» после 14 туров занимает четвертое место в турецкой Суперлиге, набрав 36 очков.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол
