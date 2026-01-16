Футболистка сборной России перешла в турецкий клуб
Российская футболистка Елена Шестернева заключила контракт с турецким «Трабзонспором», о чем клуб сообщил на своей странице в социальной сети X.
Срок действия соглашения не раскрывается.
26-летняя Шестернева ранее выступала за краснодарскую «Кубаночку», петербургский «Зенит» и московское «Динамо», которое покинула в декабре 2025 года. За главную сборную России нападающая дебютировала в 2019 году, провела в ее составе 10 матчей и забила один гол.
«Трабзонспор» после 14 туров занимает четвертое место в турецкой Суперлиге, набрав 36 очков.
