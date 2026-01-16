 Перейти к основному контенту
0

Путину показали беспилотный трамвай и поезд метро

Путин посетил выставку беспилотных систем в Москве
Сергей Собянин, Владимир Путин,&nbsp;Виталий Савельев, Максим Орешкин
Сергей Собянин, Владимир Путин, Виталий Савельев, Максим Орешкин (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин прибыл в московское депо «Аминьевское», где представлена выставка беспилотных транспортных средств гражданского назначения передает корреспондент РБК. По выставке главу государства провел мэр Москвы Сергей Собянин.

В качестве экспонатов были представлены беспилотный поезд метро «Москва 2024» и беспилотный трамвай «Львенок», робот для диагностики труб «Тьюбот», робот для перевозки багажа, квадрокоптеры, дроны, сервисные роботы, механические манипуляторы и другие автономные технологии.

Первый в России беспилотный поезд метро в 2026 году начнет поездки без пассажиров, а в 2027 году — с пассажирами. Первую линию метро в режиме автоведения планируется запустить в 2030-м.

Трамвай «Львенок» в 2024 году начал поездки без пассажиров, в 2025 году четыре трамвайных вагона начали поездки с пассажирами, в этом году система будет масштабирована на 15 вагонов. Предполагается, что к 2030 году с системой беспилотного движения будет две трети трамвайного парка Москвы.

От ручного труда к роботам с ИИ: окно возможностей для России
Радио

В ноябре перед началом пленарного заседания 10-й Международной конференции AI Journey в штаб-квартире «Сбера» Путину показали робота, который рассказал президенту, как его создавали, а также похвастался танцем, который недавно выучил. На этой же конференции президент поручил проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с отраслью искусственного интеллекта (ИИ) в России.

Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Егор Алимов
Владимир Путин Дмитрий Песков беспилотный транспорт беспилотники роботы Выставка
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
