Путину показали беспилотный трамвай и поезд метро

Сергей Собянин, Владимир Путин, Виталий Савельев, Максим Орешкин (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин прибыл в московское депо «Аминьевское», где представлена выставка беспилотных транспортных средств гражданского назначения передает корреспондент РБК. По выставке главу государства провел мэр Москвы Сергей Собянин.

В качестве экспонатов были представлены беспилотный поезд метро «Москва 2024» и беспилотный трамвай «Львенок», робот для диагностики труб «Тьюбот», робот для перевозки багажа, квадрокоптеры, дроны, сервисные роботы, механические манипуляторы и другие автономные технологии.

Первый в России беспилотный поезд метро в 2026 году начнет поездки без пассажиров, а в 2027 году — с пассажирами. Первую линию метро в режиме автоведения планируется запустить в 2030-м. Трамвай «Львенок» в 2024 году начал поездки без пассажиров, в 2025 году четыре трамвайных вагона начали поездки с пассажирами, в этом году система будет масштабирована на 15 вагонов. Предполагается, что к 2030 году с системой беспилотного движения будет две трети трамвайного парка Москвы.

В ноябре перед началом пленарного заседания 10-й Международной конференции AI Journey в штаб-квартире «Сбера» Путину показали робота, который рассказал президенту, как его создавали, а также похвастался танцем, который недавно выучил. На этой же конференции президент поручил проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с отраслью искусственного интеллекта (ИИ) в России.