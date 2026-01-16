 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Дзюба объяснил «червячком внутри» мотивацию продолжать карьеру

Главной мотивацией он назвал внутреннего «червячка», заставляющего его соревноваться с собой и молодыми игроками
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал Sport24, что заставляет его продолжать профессиональную карьеру в 37 лет.

«Я всегда хочу соревноваться. Это вызов. Ты же соревнуешься с самим собой. <...> Я каждый день соревнуюсь с молодыми ребятами на равных и не уступаю им. <...> У меня есть этот червячок внутри, который позволяет мне соревноваться», — сказал Дзюба.

С сентября 2024 года Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». В текущем сезоне спортсмен сыграл 16 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Он также играл за «Спартак», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив», на правах аренды выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

В прошлом сезоне 37-летний футболист стал лучшим бомбардиром российского футбола, он забил 234-й гол в карьере, опередив по этому показателю Александра Кержакова (233).

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», трехкратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

Ранее футболист признался, что пока не решил, станет ли для него этот сезон последним.

Екатерина Халимовская
Футбол Артем Дзюба ФК Акрон
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
