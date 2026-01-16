Дзюба объяснил «червячком внутри» мотивацию продолжать карьеру

Главной мотивацией он назвал внутреннего «червячка», заставляющего его соревноваться с собой и молодыми игроками

Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал Sport24, что заставляет его продолжать профессиональную карьеру в 37 лет.

«Я всегда хочу соревноваться. Это вызов. Ты же соревнуешься с самим собой. <...> Я каждый день соревнуюсь с молодыми ребятами на равных и не уступаю им. <...> У меня есть этот червячок внутри, который позволяет мне соревноваться», — сказал Дзюба.

С сентября 2024 года Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». В текущем сезоне спортсмен сыграл 16 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Он также играл за «Спартак», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив», на правах аренды выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

В прошлом сезоне 37-летний футболист стал лучшим бомбардиром российского футбола, он забил 234-й гол в карьере, опередив по этому показателю Александра Кержакова (233).

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», трехкратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

Ранее футболист признался, что пока не решил, станет ли для него этот сезон последним.