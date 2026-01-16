 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране
0

Лавров обсудил с главой МИД Омана шаги по деэскалации конфликта в Иране

Сюжет
Протесты в Иране
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили обострение ситуации вокруг Ирана и риск возможной эскалации конфликта в регионе, а также подчеркнули необходимость недопущения вмешательства во внутренние дела суверенных государств, назвав такие действия грубым нарушением основополагающих норм и принципов Устава ООН.

В ходе беседы также обсуждались шаги по активизации усилий для начала широкого межйеменского диалога под эгидой ООН при участии заинтересованных стран региона. Кроме того, министры обсудили практические вопросы дальнейшего развития российско-оманских отношений на основе договоренностей, достигнутых по итогам встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Москве в апреле 2025 года.

Кремль, Тегеран и ШОС призвали к дипломатии в ситуации с Ираном
Политика
Тегеран, Иран

Днем 16 января пресс-служба Кремля сообщила, что президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы Пезешкиан проинформировал российского коллегу об активных усилиях иранского руководства по стабилизации обстановки в республике.

Стороны отметили, что Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций за скорейшее снижение напряженности вокруг Ирана и во всем регионе, а также за разрешение всех возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Теги
Персоны
Полина Дуганова
Сергей Лавров Россия Иран телефонный разговор
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
