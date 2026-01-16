 Перейти к основному контенту
Суд обратил в доход государства имущество экс-мэра Сочи на ₽1,6 млрд

Суд обратил в доход государства имущество экс-мэра Сочи на 1,6 млрд руб.
Иск подала Генпрокуратура. Хостинский районный суд Сочи удовлетворил его в полном объеме. В доход государства обратили более 50 объектов недвижимости, 10 автомобилей, крупную сумму денег, в том числе в валюте США, и другое
Алексей Копайгородский
Алексей Копайгородский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Суд обратил в доход государства имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги, еще 10 физических и 5 юридических лиц на общую сумму ₽1,6 млрд. Решение вынес Хостинский районный суд Сочи, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края.

Иск подала Генеральная прокуратура. В список активов входят 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, включая элитное жилье около Эрмитажа, а также пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы люксовых брендов и ювелирные изделия.

«Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил иск в полном объеме, обратив в доход государства более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, денежные средства в размере 84 630 374 рублей и 40 000 долларов США, а также коллекцию наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму более 108 000 000 рублей», — сказано в публикации.

Суд отказал жене экс-мэра Сочи в передаче дела об активах в Москву
Политика
Янина Копайгородская

Также с Копайгородского в пользу России взыскали ₽215 237 997 как эквивалент стоимости имущества, отчужденного к моменту подачи искового заявления, добавили в суде. 

Копайгородский занимал пост мэра Сочи с сентября 2019-го по май 2022 года. В суде отметили, что для сокрытия реального материального положения он покупал и регистрировал имущество на иных лиц. Информация о том, что фактически имуществом владеет Копайгородский, в предоставляемых им декларациях не отображалась.

Адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина в разговоре с РБК заявила, что защита не согласна с решением суда, считает его «незаконным и необоснованным» и будет подавать апелляцию.

«Отдельно подчеркну: по уголовному делу нет вступившего в силу обвинительного приговора, а значит, действует презумпция невиновности — это норма права, а не опция в настройках. Придание решению режима незамедлительного исполнения в такой ситуации выглядит как процессуальный жанр «сначала изъять, потом разбираться», — сказала она.

После увольнения из администрации Сочи Алексей Копайгородский стал участником военной операции. В сентябре 2024-го его задержали в Луганске, доставили в Москву и отправили в СИЗО вместе с супругой. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК: растрата в особо крупном размере, получение взятки в особо крупном размере и легализация имущества, полученного преступным путем. Его жену Янину обвиняют по четырем статьям: посредничество во взятке, пособничество в растрате, принуждение свидетеля к даче ложных показаний и легализация средств, полученных незаконным путем.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи на сумму 26 млн руб. Для легализации земли были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо. Полученные средства супружеская чета легализовала через приобретение недвижимости.

