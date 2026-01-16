Минтруд раскрыл размер маткапитала в 2026 году

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Размер материнского капитала с 1 февраля будет увеличен почти до 729 тыс. руб., следует из проекта постановления правительства. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указано, что в 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, следовательно, выплаты вырастут на 5,6%. Выплата на первого ребенка, таким образом, составит 728 921 руб., что более чем на 38,6 тыс. руб. выше прежнего уровня. При рождении второго ребенка семья, уже оформившая сертификат на первенца, дополнительно получит 234 321 руб.

Если же материнский капитал ранее не оформлялся, его размер на второго ребенка составит 963 тыс. руб., что более чем на 51 тыс. руб. превышает текущую сумму.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году с целью повышения рождаемости. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили. Цели, на которые можно направить деньги маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Средства маткапитала можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, а также на улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Ранее, в сентябре минувшего года, Минтруд сообщил, что размер маткапитала с 1 февраля 2026 года будет проиндексирован на 6,8% в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции. Выплата на первого ребенка должна была увеличиться до 737,2 тыс. руб., а на второго до 974,1 тыс. руб., если семья ранее не получала материнский капитал на первенца. Однако 16 января Росстат сообщил, что инфляция в России в 2025 году составила 5,59%.

В октябре глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК отметил, что механизм материнского капитала планируется развивать, чтобы он в большей степени стимулировал рождение второго и последующих детей. По его словам, действующий подход к выплатам требует актуализации.