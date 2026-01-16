 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минтруд раскрыл размер маткапитала в 2026 году

Минтруд: с 1 февраля маткапитал на первого ребенка достигнет почти 729 тыс. руб.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Размер материнского капитала с 1 февраля будет увеличен почти до 729 тыс. руб., следует из проекта постановления правительства. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указано, что в 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, следовательно, выплаты вырастут на 5,6%. Выплата на первого ребенка, таким образом, составит 728 921 руб., что более чем на 38,6 тыс. руб. выше прежнего уровня. При рождении второго ребенка семья, уже оформившая сертификат на первенца, дополнительно получит 234 321 руб.

Если же материнский капитал ранее не оформлялся, его размер на второго ребенка составит 963 тыс. руб., что более чем на 51 тыс. руб. превышает текущую сумму.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году с целью повышения рождаемости. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили.

Цели, на которые можно направить деньги маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Средства маткапитала можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, а также на улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Ранее, в сентябре минувшего года, Минтруд сообщил, что размер маткапитала с 1 февраля 2026 года будет проиндексирован на 6,8% в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции. Выплата на первого ребенка должна была увеличиться до 737,2 тыс. руб., а на второго до 974,1 тыс. руб., если семья ранее не получала материнский капитал на первенца. Однако 16 января Росстат сообщил, что инфляция в России в 2025 году составила 5,59%.

В октябре глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК отметил, что механизм материнского капитала планируется развивать, чтобы он в большей степени стимулировал рождение второго и последующих детей. По его словам, действующий подход к выплатам требует актуализации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Полина Дуганова
материнский капитал индексация выплаты Россия
Материалы по теме
Родители двух и более детей смогут получить семейную выплату в 2026 году
Финансы
В России проиндексировали страховые пенсии по старости
Финансы
Путин объявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 18:04
Путин и Собянин запустили тестирование первого беспилотного поезда метро Технологии и медиа, 22:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
СКА второй раз проиграл одному из худших клубов КХЛ Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января Политика, 21:48
РКН заявил, что не вводил новые ограничения против Telegram Общество, 21:40
Как тарифы Трампа довели Канаду и КНР до стратегического партнерства Политика, 21:28
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение Общество, 21:25
Путин поручил подготовить план внедрения беспилотников в экономику Политика, 21:22
Авербух назвал уровень ЧЕ «катастрофически низким» без россиян Спорт, 21:20
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минтруд раскрыл размер маткапитала в 2026 году Общество, 20:51
Футболистка сборной России перешла в турецкий клуб Спорт, 20:44
ЦБ и Euroclear «с сочувствием» не допустили инвесторов в спор на ₽18 трлнПодписка на РБК, 20:33