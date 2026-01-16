 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Американцы сочли первый год Трампа провальным

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Больше половины американцев считают первый год президентства Дональда Трампа провальным. Граждане уверены, что республиканец сосредоточился «не на тех приоритетах», сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос, проведенный SSRS (исследовательская компания, специализирующаяся на проведении социологических и маркетинговых опросов).

Экономическая ситуация в стране стала ключевым фактором недовольства среди граждан. Согласно результатам опроса, 55% американцев считают, что политика Трампа ухудшила состояние экономики, и лишь 32% видят улучшения. При этом 64% респондентов заявили, что президент приложил недостаточно усилий для снижения цен на товары повседневного спроса — продукты питания, бытовую химию, средства гигиены и т.д.

Треть американцев верят, что президент искренне заботится о проблемах населения. А 37% респондентов считают, что американский лидер ставит интересы страны выше личной выгоды.

При этом рейтинг одобрения Трампа вырос до 39%. В ноябре 2025 года он составил 37%. Тогда американцы также жаловались на плачевное состояние экономики в стране. Кроме того, больше половины опрошенных считали, что решения американского президента во внешней политике нанесли ущерб репутации США, а 57% не одобрили меры по депортации иммигрантов, которые нелегально проживают в стране.

