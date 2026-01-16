Росстат назвал размер инфляции в 2025 году

Цены в России за 2025 год выросли на 5,59%

Инфляция в России по сравнению с 2025 годом снизилась почти в два раза

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Инфляция в России в 2025 году составила 5,59% против 9,52% в 2024 году. В декабре месячный рост потребительских цен замедлился до 0,32% после 0,42% в ноябре, сообщил Росстат.

Продовольственные товары за год подорожали в среднем на 5,24% (в 2024 году рост составлял 11,05%). Плодоовощная продукция подешевела на 8,80%, мороженая рыба подорожала на 16,98%, алкоголь и хлеб выросли в цене на 11,12%. Куриные яйца подешевели на 20,04%, сахар — на 6,41%.

Цены на непродовольственные товары за 2025 год выросли на 2,99% (6,12% в 2024 году), включая бензин (+10,78%), лекарства (+9,88%) и табачные изделия (+7,08%). Телерадиотовары подешевели на 8,53%, электротовары — на 4,96%. Услуги за год подорожали в среднем на 9,30% (в 2024 году — 11,52%).

В октябре Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год: согласно среднесрочному прогнозу, рост цен составит 4–5%, тогда как ранее ожидалось 4%. Регулятор связал пересмотр с действием разовых проинфляционных факторов и отметил, что устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а с 2027 года и далее будет находиться на целевом уровне.

Также Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год — до 13–15% против 12–13% в предыдущей оценке.

В декабре Центробанк сообщил, что инфляция уже замедляется, и поэтому начато снижение ставки — с июня по декабрь она уменьшилась на 5 процентных пунктов, до 16% годовых. Регулятор отметил, что устойчивое замедление инфляции позволит постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений.